賴清德總統尚未正式上任總統時，高舉「團結台灣、朝野和解」的旗幟，自詡為能彌合藍綠裂痕的「大和解領袖」。他在二○二四總統大選勝選當晚，也在五月二十日就職前不斷釋出「團結」訊號，聲稱要讓台灣告別對立。遺憾的是，當選與執政之後的賴清德，不但沒有實踐團結的承諾，反而把台灣推向更劇烈的政治分裂與對抗之中。

賴清德上任不過數周，朝野關係就惡化到幾近決裂，甚至在「朝小野大」前總統陳水扁時代都不曾出現如此僵局。賴政府未積極協調朝野溝通，反以行政權強勢干預立法院運作，利用大法官「沒收」國會改革法案。當法案不如己意，便批評立法院黑箱、暴力，全然無視權力分立和制衡，將國會監督視為對其政權的威脅。這種「只許我主導，不准你制衡」的鴨霸邏輯，讓台灣民主倒退至危險邊緣。

賴清德不願面對朝小野大的現實，放下身段與在野黨溝通，選輸了不認帳，竟下軍令全力推動「大罷免國民黨立委」，總統身兼執政黨領袖親自下場操作一場大型政治鬥爭，不但如此，司法大刀一一砍向在野黨，民眾黨主席柯文哲身陷囹圄，押了九個月卻查不出金流，「百億賭王」林秉文、台鹽綠能前董事長陳啟昱等人卻棄保潛逃，執政者設下大罷免目標，檢調現在大規模搜索國民黨各地黨部，收押地方黨部主委，司法雙標令人質疑，在野黨直指司法甘為執政者的鷹犬幫忙清算異己。更嚴重的是，社會對司法與國家的信任已走向崩壞。

從未兌現的團結承諾，到親自主導罷免對手、操弄國家資源鞏固政權，賴清德的「溫和醫師」人設，已變成壓制在野黨的「鬥雞總統」，甚至邁向限制人民言論自由、製造寒蟬效應的「獨裁統治者」。他口中所謂的「民主」、「改革」，在現實中成了壓制異議與排除在野的手段；他誇口要為台灣帶來希望，卻讓人民看到的是朝野對峙、社會撕裂、法治崩壞。

賴總統才執政一年，鬥爭成為日常，團結只是口號，賴總統鬥性堅強的「鴨霸治國」，已讓台灣陷入一場由領導者親手製造的危機，當在野幾乎快被打趴，失去制衡的力量，國家被拖垮那一天也不遠矣。