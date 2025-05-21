總統好鬥！賴被批是國會亂源 「政治折衝智慧和扁差太多」

賴總統上任一年，朝小野大，立法院頻上演全武行，行政院七度對三讀法案提覆議，「覆議＋暫時處分＋聲請釋憲」成為執政黨鞭柯建銘口中標配，綠營更發動大罷免要絕地大反攻扭轉國會情勢，賴清德祭出ＫＰＩ下，綠委忙助攻大罷免，藍委急回防選區，白營也參戰，朝野對抗劇烈，堪稱史上最亂國會。

藍白合作推動國會改革法案，設立國會調查權、聽證權等，遭民進黨多次阻擋，爆發朝野最嚴重肢體衝突。國民黨去年底欲闖關加嚴版選罷法，民進黨破窗半夜占領議場，國民黨排除障礙後，一口氣闖關財劃法、憲訴法、選罷法三法，執政黨以「標配」因應提釋憲。

多名資深立委稱，二○○○年陳水扁首次執政，與賴政府一樣面臨少數執政生態，扁賴同為領導人，政治折衝智慧差很大。資深藍委認為，關鍵在於總統政治性格，扁會求取合作，進三步會退兩步，會找在野立委共商國事；賴卻要與在野黨鬥到底，導致朝野衝突不斷。

資深綠委認為，三黨立院黨團總召都是鷹派，完全無溝通餘地，能不亂嗎？也有資深立委認為，關鍵在於少了「公道伯」立法院前院長王金平調和鼎鼐，缺乏溝通對話機制，朝野火車對撞。

民進黨團總召柯建銘稱，本屆是最亂國會，主要歸咎於韓國瑜、傅崐萁與黃國昌三人，韓主持朝野協商完全不中立；傅黃聯手同謀中共引狼入室，通過多項爭議法案，執政團隊只好以覆議、釋憲、聲請暫時處分尋求救濟。

國民黨團總召傅崐萁直指賴總統把民主制度徹底破壞殆盡，國會改革設立聽證調查權、修正財劃法曾是民進黨主張，賴清德也主張修財劃法，如今置民意不顧；主計長陳淑姿已承認一一四年總預算比去年多一三六八億元，執政黨卻變身「綠色謠言隊」散播謊言指藍白刪預算。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，民進黨早忘記謙卑，賴清德腦袋裡想的全是如何鞏固權力，對於人民的苦痛毫無知覺。