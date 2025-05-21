賴清德遞出橄欖枝 促朝野和解
賴清德總統昨（20）日發表就職周年談話，談及朝野議題，他拋出橄欖枝，指示國安團隊著手規劃，將向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。他表示，希望朝野達成和解、促進合作。
賴總統強調，他始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家各項挑戰。
賴總統表示，過去許多前輩不畏犧牲，前仆後繼，勇敢抵抗威權、追求民主。現在的年輕世代，用各種合憲合法的方式，不畏艱難，積極參與政治、守護國家，深化民主，為多元台灣而努力，這就是令人驕傲的民主台灣。
他相信，沒有一個台灣人會放棄民主自由生活；也沒有任何一位總統，可以背離民主自由價值。台灣民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與。彼此不怕意見不同，因為民主核心就是分歧中找到團結。
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