總統520談話 未主動提兩岸…拋出和平四大支柱方案

賴清德總統昨（20）日發表就職周年談話，罕見未主動提及兩岸議題，僅在回應媒體提問時表示，和平無價，戰爭沒有贏家，並強調在對等尊嚴下，台灣樂意與中國交流合作。

賴總統昨日在總統府敞廳以「迎風轉型穩健前行」為題發表談話，提及經濟發展策略、台美談判及能源議題，談話間並未主動著墨兩岸關係。

媒體向賴總統提問，如何分析過去一年中國大陸處理兩岸關係的態度與目的，及如今兩岸關係緊張，賴總統未來如何維護台海和平。

賴總統對此重申，侵略者才是和平破壞者，國際有很多國家包括台灣在內，都是受侵略者的被脅迫者，台灣是熱愛和平的國家，台灣社會與人為善，他堅定追求和平，因為和平無價，戰爭沒有贏家。

賴總統表示，但台灣對和平的追求固然有理想，但不能夠有幻想，所以他堅定地提出和平四大支柱行動方案，過去一年如此，未來也是如此。

賴總統表示，台灣將持續不斷強化國防力量，不管是對外軍事採購，或是國防自主；第二，持續強化經濟發展韌性，立足台灣、布局全球、行銷全世界，不會將雞蛋放在同個籃子；第三，積極跟國際友盟共同合作，肩並肩發揮威懾力量，以備戰來避戰，達到和平目標；第四，只要對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，透過交流取代圍堵、透過對話取代對抗，朝和平共榮的方向發展。

賴總統日前接受日媒專訪，被問及兩岸是否可能發生衝突？賴總統說明，中國企圖取代美國，併吞台灣只不過是第一步；國際社會一定要全力避免台海發生衝突，因為代價太大，預估光是戰爭就會產生10兆美元的損失，約占全球GDP 10%。

另外，台美正值關稅談判關鍵期，賴總統昨日表示，台灣將快慢有序、有為有守，爭取最好談判結果；磋商仍在持續進行當中，過程順利。對於台美夥伴關係，他引用聖經提到，朋友難免有摩擦，但「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」，終究能磨合。

賴總統表示，台美經過前一輪實體磋商，仍在持續進行，過程順利，政府會秉持確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業，站穩台灣的立場，從深化台美經貿關係出發。

【特派記者陳政錄、記者廖士鋒／連線報導】大陸國台辦昨（20）日表示，不管「台灣地區領導人」講什麼、怎麼講，都改變不了「台灣是中國一部分」的地位和事實，在「一個中國原則」基礎上，大陸願和台灣各黨派、團體和人士對話溝通。