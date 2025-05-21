快訊

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

高雄男子因家庭糾紛進派出所 離去後突倒斑馬線遭車輾斃

總統520談話 未主動提兩岸…拋出和平四大支柱方案

經濟日報／ 記者余弦妙歐芯萌葉卉軒／台北報導
賴清德總統20日發表就職周年談話。聯合報系資料照片
賴清德總統20日發表就職周年談話。聯合報系資料照片

賴清德總統昨（20）日發表就職周年談話，罕見未主動提及兩岸議題，僅在回應媒體提問時表示，和平無價，戰爭沒有贏家，並強調在對等尊嚴下，台灣樂意與中國交流合作。

賴總統昨日在總統府敞廳以「迎風轉型穩健前行」為題發表談話，提及經濟發展策略、台美談判及能源議題，談話間並未主動著墨兩岸關係

媒體向賴總統提問，如何分析過去一年中國大陸處理兩岸關係的態度與目的，及如今兩岸關係緊張，賴總統未來如何維護台海和平。

賴總統對此重申，侵略者才是和平破壞者，國際有很多國家包括台灣在內，都是受侵略者的被脅迫者，台灣是熱愛和平的國家，台灣社會與人為善，他堅定追求和平，因為和平無價，戰爭沒有贏家。

賴總統表示，但台灣對和平的追求固然有理想，但不能夠有幻想，所以他堅定地提出和平四大支柱行動方案，過去一年如此，未來也是如此。

賴總統表示，台灣將持續不斷強化國防力量，不管是對外軍事採購，或是國防自主；第二，持續強化經濟發展韌性，立足台灣、布局全球、行銷全世界，不會將雞蛋放在同個籃子；第三，積極跟國際友盟共同合作，肩並肩發揮威懾力量，以備戰來避戰，達到和平目標；第四，只要對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，透過交流取代圍堵、透過對話取代對抗，朝和平共榮的方向發展。

賴總統日前接受日媒專訪，被問及兩岸是否可能發生衝突？賴總統說明，中國企圖取代美國，併吞台灣只不過是第一步；國際社會一定要全力避免台海發生衝突，因為代價太大，預估光是戰爭就會產生10兆美元的損失，約占全球GDP 10%。

另外，台美正值關稅談判關鍵期，賴總統昨日表示，台灣將快慢有序、有為有守，爭取最好談判結果；磋商仍在持續進行當中，過程順利。對於台美夥伴關係，他引用聖經提到，朋友難免有摩擦，但「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」，終究能磨合。

賴總統表示，台美經過前一輪實體磋商，仍在持續進行，過程順利，政府會秉持確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業，站穩台灣的立場，從深化台美經貿關係出發。

【特派記者陳政錄、記者廖士鋒／連線報導】大陸國台辦昨（20）日表示，不管「台灣地區領導人」講什麼、怎麼講，都改變不了「台灣是中國一部分」的地位和事實，在「一個中國原則」基礎上，大陸願和台灣各黨派、團體和人士對話溝通。

國台辦透過發言人陳斌華答記者問，回應賴總統談話時，指出台獨分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。陸方提出三點呼籲，停止謀獨挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和；認同兩岸同屬一個中國，兩岸協商對話才有基礎。

賴總統歷次重要演說對兩岸態度
賴總統歷次重要演說對兩岸態度

國台辦 兩岸關係

延伸閱讀

520就職周年...賴清德年聲量破1200萬 學者：藍綠政黨對決衝高討論度

賴總統宣布成立主權基金 黃珊珊酸令人欣慰歡迎繼續抄

賴總統軍禮歡迎帛琉總統惠恕仁來訪 台帛簽署合作協定

大陸國台辦喊話賴政府「三件事」 陸委會回應

相關新聞

就職周年談話 賴總統：願促成朝野對話

賴清德總統昨天發表就職周年談話，針對朝野關係，他表示「我們始終願意張開雙手」，努力促成朝野對話，加強政黨合作；賴總統指示...

新聞眼／賴總統不親自出馬 朝野能良性對話？

在野黨千呼萬喚下，賴總統昨天在就職周年談話時，終於對在野黨釋出較具體善意，願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，...

賴清德政績為何一片空白？從三大委員會 看懂政府內耗真相

賴清德總統上任後，最重要的政績是親自領軍、宣示打造「信賴新政時代新台灣」成立總統府三大委員會，如今驗收周年成績單，台灣走...

冷眼集／總統​鴨霸治國快拖垮國家 台灣陷入一場領袖製造的危機…

賴清德總統尚未正式上任總統時，高舉「團結台灣、朝野和解」的旗幟，自詡為能彌合藍綠裂痕的「大和解領袖」。他在二○二四總統大...

總統520談話 未主動提兩岸…拋出和平四大支柱方案

賴清德總統昨（20）日發表就職周年談話，罕見未主動提及兩岸議題，僅在回應媒體提問時表示，和平無價，戰爭沒有贏家，並強調在...

賴清德遞出橄欖枝 促朝野和解

賴清德總統昨（20）日發表就職周年談話，談及朝野議題，他拋出橄欖枝，指示國安團隊著手規劃，將向在野黨主席進行「重要國安情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。