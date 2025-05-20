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學者談主權基金：管理要中立 操盤找高手

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導

賴清德總統表示政府要成立主權基金，台經院院長張建一認為，「資金來源」和「管理單位中立」是兩大關鍵重點；中央大學經濟系教授邱俊榮則說，此時設置主權基金正巧呼應我國對外投資路線已從防禦型轉為擴張型，確有必要性，但主權基金操盤難度高，一定要以市場化薪資聘請優秀操盤手，「只給香蕉當然只能請到猴子」。

台經院昨舉辦「二○二五亞洲政經景氣展望研討會」，張建一、邱俊榮接受媒體聯訪時談及主權基金議題。

針對主權基金的財源，張建一認為，以中央銀行外匯存底作為主權基金可能性不高，因為外匯存底不是央行的錢，是台灣民眾、廠商的錢，還有很多是外資，但央行可以投資一部分，其他部分則可由政府編預算或從稅收超徵部分來處理。

邱俊榮表示，賴總統說未來將以市場為導向推動「立足台灣、布局全球、加強美國」的經濟路線，顯示台灣的投資策略已從過去防禦型投資轉為擴張型投資，從而加深與美國市場的連結。

他說，過去政府、民間智庫對成立主權基金的議題討論非常多次，如今正值全球供應鏈重組及關稅威脅下企業重新思考全球布局，主權基金正好可發揮影響力，這也是賴總統所提到的「理想時刻」；由於賴總統親自宣布且說得非常明確，預估成立的時程會較快。

張建一提醒，主權基金的管理單位很重要，一定要中立，應找專職單位執行，並接受民意監督。他說，不可能叫央行來管，畢竟央行任務很多，且存在的目的不是為了賺錢。

葉俊榮 主權基金

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