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賴總統提重啟核電條件「兩個必須 三個原則」

聯合報／ 記者張文馨周佑政林銘翰／台北報導
立法院藍白立委昨聯手通過核三重啟公投案，立委張啓楷（右）與邱議瑩（左）一度發生口角。記者邱德祥／攝影
立法院藍白立委昨聯手通過核三重啟公投案，立委張啓楷（右）與邱議瑩（左）一度發生口角。記者邱德祥／攝影

立法院上周搶在核三廠除役前通過延役修法，賴清德總統昨被問到是否重啟核三時提出「兩個必須，三個原則」，強調政府會在確保核安下審慎應對。不過，藍白立委聯手通過民眾黨團提出的「核三延役」公投案，將送交中選會辦理公民投票。

賴總統昨發表執政周年談話並接受媒體提問。對於核三廠二號機是否有重啟空間？他說，重啟程序上「有兩個必須」，除核安會必須依法訂定「安全審查程序辦法」，台電也必須依照核安會訂定的辦法進行自主安全檢查，評估有無重啟安全條件、重啟的期程與成本效益。

賴總統也提到政府的三個原則是必須秉持「核安無虞、核廢有解及社會共識」來面對全球氣候變遷、地緣政治威脅及國際經貿體系重組等多重劇烈挑戰。至於新式核能技術，他說，目前尚在研究，必須視未來狀況再決定。

賴總統還說，各行各業主張不要調漲電價，支持政府撥補台電以弭平從新冠疫情到俄烏戰爭補貼民生和產業用電的虧損，健全台電財務、穩定電價，也期待朝野合作通過行政院特別預算。他說，百工百業都希望維持供電穩定，能源安全就是國家安全，確保供電穩定、開發多元綠能是政府重中之重的工作。

立法院藍白立委昨聯手通過核三重啟公投。民進黨立委批評這是欺負屏東人的公投案，「為何不把核一、核二也拿來公投？」

民眾黨立委陳昭姿說，核三廠二號機上周除役，象徵台灣進入非核家園，但能源轉型尚未到位、備轉容量仍然吃緊，再生能源也面臨諸多挑戰，有必要重新檢視核三延役可行性，「這項公投不是主張立即重啟核三，而是由人民決定核電是否延役。」

「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後繼續運轉？」是民眾黨立院黨團提出的公投案，主張政府開發新能源成效不彰、光電弊案層出不窮，台電購電成本「高買低賣」導致連年虧損而需政府編預算撥補，為維繫產業供電、民生用電平穩，基於地理環境及國際政治情勢風險評估，應保留一定程度可運轉的核能發電設施以強化台灣能源供應韌性。

全案經一個月協商冷凍期，昨提院會表決，雖然民進黨團祭出人海戰術，透過冗長發言拖延時程，甚至一度揚言提出散會動議，但最終仍不敵藍白立委人數優勢，國民黨與民眾黨立委聯手在傍晚五時四十分通過此公投案的提案。

賴清德 核電

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