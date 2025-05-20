賴清德就職周年「向美述職」 洪秀柱籲堅守憲法一中原則

賴清德總統就職周年，國民黨前主席洪秀柱表示，賴總統記者會開場對三峽重大交通事故，向罹難者及家屬表達哀悼與關切，這是起碼之舉；可惜整場談話卻刻意忽略兩岸和平這一攸關台灣前途的核心議題，反而多次向美國「述職」，令人憂心台灣被推向國際孤立的邊緣。

洪秀柱指出，賴總統多次提及「美國」、「台美經貿」、「台美21世紀貿易倡議」，足見對外依賴之深，卻未提出具體的兩岸交流或對話方案。事實上，兩岸穩定才是保障台灣經濟、民生與國家安全的關鍵；若繼續「放眼全球、卻不顧近鄰」，只會在區域棋局中失去立足點，無法化解物價飛漲、就業不穩及國家安全風險。

洪秀柱表示，在「民主、安全、團結」的口號下，台灣卻陷入大罷免、大清洗、大羈押及大分裂的高壓氛圍，令「團結」成為威權與愚民的口號假象。「更大民主」的承諾，也被動用檢調與秋後算帳的手段所破壞。據各項最新民調顯示，賴總統整體滿意度遠低於不滿意，過半國人對政府施政不滿，這不只是對領導風格的否定，更是對其方向的憤怒與失望。

洪秀柱提到，賴總統談及「產業傾聽之旅」與「國安情勢簡報」，強調「快慢有序、有為有守」，卻不肯真正邀請在野黨與社會各界共同討論兩岸政策。所謂「朝野合作」淪為單向告知，無法交換意見，這種「高高在上」的態度，只會深化社會對立，讓人民質疑他是否有誠意以對話化解分歧。

針對兩岸，洪秀柱批評，賴總統以「民主夥伴」與「威權體制」對立為藉口，將與大陸的文化血脈斷裂並污名化，動輒祭出「十七項因應策略」限制正常合法合規交流。甚至由教育部長公開「禁止」行之有年的學術校際交流，甚至還將範圍降至高中國中。這種排斥、對抗的做法，既無助於強化台灣安全，只會讓台灣人民陷入更深的不安。

洪秀柱表示，總統應該扛起保家衛民的重責，而非成為「空心湯圓」，只有外表光鮮、卻毫無實質內容的政績機器。台灣要「迎風轉型、穩健前行」，必須在區域和平穩定的浪潮中找到立足點，而非被動依附外部勢力；要與大陸建立對話機制，以化解誤解與敵意，而非閉門造車、製造更多裂痕；更要以務實作為，切實回應民眾生活環境「安全」、「安定」與「安心」的迫切需求，而非空喊口號。

她強調，唯有堅守中華民國憲法「一個中國原則」，並在此基礎上推動兩岸和平協商，台灣才能凝聚力量，真正穩健走向未來。否則，再多的「對外述職」，都只會是空洞的表演，休戚與共的台灣人民，絕不會再為這場虛偽的秀買單。