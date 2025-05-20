賴就職周年談話未提兩岸 廈大學者唐永紅：可能受美壓力

賴清德總統今天發表520就職周年談話，未談兩岸議題，僅重申國安統戰威脅十七項因應策略，但也在受訪時暗指大陸是「侵略者」等。廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，賴清德可能受台灣內部壓力和美方壓力影響，暫不發表新的更加強硬論述，但過去包括新兩國論、將大陸定義為境外敵對勢力等都再明確不過，因此對兩岸關係發展也沒有正面幫助。

唐永紅認為，賴清德上任以來堅持「一邊一國」、「一中一台」的立場，在前幾次發言時，「基本上把能講的都講得差不多了」，例如提出新兩國論，把大陸定義為境外敵對勢力，讓兩岸關係進一步緊張，甚至走向戰爭邊緣。

因此，唐永紅說，在執政一年來面對台灣反彈壓力加劇，以及可能有來自美方的壓力下，賴清德此次公開講話並未就兩岸關係作更強硬的新的表述。

唐永紅指出，現階段的川普政府希望兩岸維持現狀，不希望台海有事，免得美國被動且不利於美國；但賴清德最近以來的講話，尤其是三月十三日定義「境外敵對勢力」並推出所謂國安統戰威脅十七項因應策略等，讓美國可能認為，若讓賴清德繼續衝撞下去，會讓台海過於緊張而走向戰爭，然美國現在並沒有時間、精力來應對台海局勢。因此，美國有可能透過管道向賴清德施加了壓力。

唐永紅提到，陸方的立場是，兩岸要在「九二共識」、「一中原則」的基礎上對話交流；但今天在後續回答媒體的提問中，賴清德仍堅持其「一邊一國」、「一中一台」的兩岸關係性質定位，把兩岸統一定義為大陸侵略台灣；也因此，賴清德所謂的無條件的對話交流、對等尊嚴的對話交流，實質上是企圖把兩岸對話交流建立在「一邊一國」、「一中一台」的基礎上的對話交流。

他強調，這不僅無法啟動兩岸對話交流，不僅對兩岸關係發展沒有正面幫助，只會讓大家更清楚其謀獨本質。