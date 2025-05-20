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賴總統宣布成立主權基金 黃珊珊酸令人欣慰歡迎繼續抄

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊。聯合報系資料照
民眾黨立委黃珊珊。聯合報系資料照

賴清德總統今天宣布成立主權基金，打造國家級的投資平台，民眾黨立委黃珊珊表示，「正義會遲到，但絕不會缺席」，這是民眾黨的重要競選政見民進黨當時卻只會冷嘲熱諷，如今知錯能改還是令人欣慰，接下來就是驗證行政院的態度，也歡迎繼續抄作業。

賴總統上午發布就職周年談話，談及政府未來將透過立法，成立推升台灣經濟發展動能主權基金，打造國家級投資平台，充分運用台灣產業優勢，由政府主導協同民間企業力量布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

黃珊珊稍早在臉書發文說，公共服務需要穩定財源的支撐，時任民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈提出「設置國家主權基金」的政見，很遺憾當時民進黨陣營只會冷嘲熱諷、透過酸言酸語攻擊，陷國家長遠發展於不義，相信正義會遲到，但絕對不會缺席。

黃珊珊表示，看到賴總統今天突然大轉彎，代表推動主權基金的時機正確，這樣的轉彎固然諷刺令人唏噓，不過既然知錯能改、願意口頭改變立場，賴政府還是令人欣慰，接下來就是驗證行政院的態度，到底是拿主權基金應付執政空白、民怨沸騰的「緩兵之計」，還是要真真切切地作長遠發展的「百年大計」。

黃珊珊也說，針對我國主權基金，公共討論超過20年，各國方案也有很多研究，就只差行政院的政治決斷，如果政府真的有心推動，立法院本會期延會至7月31日，行政院長卓榮泰盡速將法案送到國會，而柯文哲的國政處方籤，也歡迎大家繼續抄作業。

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