台灣要有主權基金了 學者：有助於擴張型對外投資新局

總統賴清德20日發表520就職周年談話時，宣示政府成立主權基金的決心。對此，中央大學經濟系教授邱俊榮20日表示，賴總統對投資非常看重，尤其在「加強美國」的經濟路線上是非常明確的定調，此時設置主權基金，也正巧呼應我國的對外投資路線已從防禦型轉為擴張型這樣的新變局。

中央大學經濟系教授邱俊榮20日出席台經院「2025亞洲政經景氣展望研討會」，談及主權基金時，他認為有其必要性，這個時機點也很理想，一方面我國外匯存底較多，且有赴海外投資的需求，尤其又是由賴總統宣布，且賴總統講得非常明確，完全沒有模糊，因此預估主權基金成立的時程相對會較快。

外界關切主權基金的運作模式，邱俊榮評估主責單位可能是經濟部或國發會，至於挑戰度較大的部分則是專業經理人和操盤。

邱俊榮指出，由於政府的資金多，也許可以有一些彈性的做法，如設立投資小組，會有政府代表在其中，而政府也會參考主權基金的模式，如挪威、中東、淡馬錫等架構，訂定較高的薪資，否則若跟台杉投資管理，由政府訂定薪資，「只給香蕉、當然只能請到猴子」。

邱俊榮強調，主權基金以興利為目的，也不必擔心防弊，相信會有一個好的機制來運作。