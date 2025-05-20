快訊

「台灣第一美腿」消失半年原因曝…罹癌化療6次 體重爆增近20公斤

台南玉井汽車暴衝奪命 夫妻遭撞「天人永隔」…駕駛稱當下癲癇發作

黃仁勳演說中最大亮點！為客戶需求推出「1產品」 大摩等多家外資唱旺

台灣要有主權基金了 學者：有助於擴張型對外投資新局

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

總統賴清德20日發表520就職周年談話時，宣示政府成立主權基金的決心。對此，中央大學經濟系教授邱俊榮20日表示，賴總統對投資非常看重，尤其在「加強美國」的經濟路線上是非常明確的定調，此時設置主權基金，也正巧呼應我國的對外投資路線已從防禦型轉為擴張型這樣的新變局。

中央大學經濟系教授邱俊榮20日出席台經院「2025亞洲政經景氣展望研討會」，談及主權基金時，他認為有其必要性，這個時機點也很理想，一方面我國外匯存底較多，且有赴海外投資的需求，尤其又是由賴總統宣布，且賴總統講得非常明確，完全沒有模糊，因此預估主權基金成立的時程相對會較快。

外界關切主權基金的運作模式，邱俊榮評估主責單位可能是經濟部或國發會，至於挑戰度較大的部分則是專業經理人和操盤。

邱俊榮指出，由於政府的資金多，也許可以有一些彈性的做法，如設立投資小組，會有政府代表在其中，而政府也會參考主權基金的模式，如挪威、中東、淡馬錫等架構，訂定較高的薪資，否則若跟台杉投資管理，由政府訂定薪資，「只給香蕉、當然只能請到猴子」。

邱俊榮強調，主權基金以興利為目的，也不必擔心防弊，相信會有一個好的機制來運作。

薪資 主權基金

延伸閱讀

成立主權基金時刻來臨？ 彙整政府策略與挑戰一次看

賴總統軍禮迎惠恕仁 台帛簽署2協定

如何維持台海穩定？ 賴僅重提4大支柱

「當前是理想時刻」 賴總統宣布成立主權基金 應對國際經濟情勢變化

相關新聞

賴總統520演說未談兩岸 僅回應媒體「樂意交流合作」國台辦說話了

賴清德總統今天發表就職周年談話，雖未直接提及兩岸，但在回應媒體關切時談及，只要對等尊嚴，「台灣很樂意跟中國進行交流合作」...

首位設立主權基金的總統 賴清德520談話背景脈絡曝光

賴清德總統20日就職一周年，他在敞廳發表談話主題「迎風轉型 穩健前行」。有關賴總統520談話背景脈絡，據了解，適逢全球面...

賴總統宣布成立主權基金 黃珊珊酸令人欣慰歡迎繼續抄

賴清德總統今天宣布成立主權基金，打造國家級的投資平台，民眾黨立委黃珊珊表示，「正義會遲到，但絕不會缺席」，這是民眾黨的重...

成立主權基金時刻來臨？ 彙整政府策略與挑戰一次看

總統賴清德今天於就職週年宣示，政府要成立主權基金，打造國家級的投資平台。事實上，台灣是否成立主權基金的議題，早已討論20...

賴總統拋出成立主權基金 政院：規劃研議前瞻性立法

賴總統20日指出，將修法成立主權基金，對此，行政院指出，將請國發會、央行以及財主單位，共同列出具有前瞻性及必要性的專案以...

批政府執政無能 翁曉玲：人民自求多福 「信賴」不如信自己

自去年520賴清德總統就職，今日滿就職一周年。國民黨立委翁曉玲給予評價，執政自私無能，對內鬥爭追殺，對外跪美仇中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。