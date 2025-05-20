賴總統拋出成立主權基金 政院：規劃研議前瞻性立法
賴總統20日指出，將修法成立主權基金，對此，行政院指出，將請國發會、央行以及財主單位，共同列出具有前瞻性及必要性的專案以及修法規劃，再研議後續推動與進行方向。
賴總統指出，政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金。對外，我們要放眼全球，投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。
對此，李慧芝表示，基於國際經濟戰略布局，並因應整體國際經濟情勢的變化，政府將打造國家級的投資平台，由政府主導協助國內產業在全球布局。
李慧芝說，行政院將請國發會、央行以及財主單位，共同列出具有前瞻性及必要性的專案以及立法規劃，再研議後續推動與進行方向。
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