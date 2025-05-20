賴總統520演說未談兩岸 僅回應媒體「樂意交流合作」國台辦說話了

賴清德總統今天發表就職周年談話，雖未直接提及兩岸，但在回應媒體關切時談及，只要對等尊嚴，「台灣很樂意跟中國進行交流合作」等說法。大陸國台辦發言人陳斌華20日晚間回應說，不管「台灣地區領導人」講什麼、怎麼講，都改變不了「台灣是中國一部分」的地位和事實，在「一個中國原則」基礎上，大陸願和台灣各黨派、團體和人士對話溝通。

就賴清德今天的談話，以及近日接受媒體專訪的發言，陳斌華說，「台獨」分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。停止謀「獨」挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和，認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸協商對話才有基礎。

值得注意的是，陳斌華在今天的國台辦發言人「答記者問」中，通篇以「台灣地區領導人」稱呼賴清德。

他表示，「台灣地區領導人」近日的講話，一方面仍然堅持「台獨」分裂立場和「倚外謀獨」、「以武謀獨」錯誤路線，渲染「大陸威脅」，延續「民主對抗威權」虛假敘事，挑動兩岸對立對抗，推動兩岸經濟脫鉤斷鏈，推進「17項因應策略」，阻撓限制兩岸交流合作；另一方面又惺惺作態，宣稱願在「對等尊嚴」的前提下，與大陸進行交流合作，企圖在「新兩國論」基礎上恢復兩岸協商對話。

陳斌華說，這種兩面手法了無新意，枉費心機，注定失敗。他表示，不管「台灣地區領導人」講什麼、怎麼講，都改變不了「台灣是中國一部分」的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。大陸將全面貫徹「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉。

他又稱，在「一個中國原則」基礎上，大陸願和台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和「推進祖國統一進程」的有關問題展開對話溝通，積極擴大兩岸交流合作，不斷深化兩岸融合發展，同心共創國家統一、民族復興的美好未來。