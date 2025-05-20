520就職周年...賴清德年聲量破1200萬 學者：藍綠政黨對決衝高討論度

明（20）日是總統賴清德就任滿一週年的日子，上星期《網路溫度計DailyView》盤點過去一年卓內閣十大聲量排行，任期不到一年就換了兩位部長，賴政府歷經內政與外交多重挑戰，回顧執政首年，從國會朝野對峙（大罷免、國會職權凍結預算）、社會安全問題（死刑存廢釋憲、官員涉弊挑戰廉政司法）、兩岸軍事微妙局勢，到美國總統川普掀起的「全球關稅戰」等國際經貿情勢的快速變化，步步皆為考驗。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛以及台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇皆認為，賴清德相較前總統蔡英文，在兩岸關係上的發言更受網友關注。王智盛分析，賴清德以更直白的方式，提出更鮮明的兩岸政策，引發廣泛關注與討論。

國民黨發起罷免賴總統遊行 成為賴清德近一年聲量最高點

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「賴清德」總統近一年（2024/5/20～2025/5/18）總聲量高達1千2百多萬筆，其中聲量最高點出現在2025年4月26日，國民黨發起「反綠共，戰獨裁遊行」遊行，黨主席朱立倫喊出「520罷免賴清德」口號，號召民眾從國會到街頭，全面啟動，下架賴清德，而前總統馬英九也站在總統府前抗議，他表示，「擔心賴總統近來涉嫌違憲、獨裁與賣台的言行，會讓台灣快速沉淪！」另外兩個聲量高點則與兩岸關係有關，分別是賴清德發表就職演說以及宣布17項國安策略、恢復軍法審判。

王智盛分析，聲量最高是罷免總統不意外，因為該議題屬於藍綠政黨對決，當天融合藍白陣營遊行抗議的聲量，還有同一時間支持賴清德、支持大罷免的討論，揉合正、反面聲量，所以聲量才最高。他認為，兩岸外交議題，像是國慶演說、就職演說前後賴總統聲量也有往上的趨勢，顯示總統針對兩岸的論述、態度跟立場備受民眾關注。

賴總統熱門關鍵字出現「中華民國」 學者：想吸引淺藍選票

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

關於總統「賴清德」近一年的網路熱門關鍵字出現「台獨、中華民國、台灣國、美國、中國」等字詞。劉嘉薇表示，賴清德比蔡英文在兩岸論述上更受網友關注，因為他在演說中說了更多次中華民國，並且在立場上更加對抗中國。她認為，賴清德已經拿穩「台灣」這個標籤，現在要拿「中華民國」的標籤，在統獨立場上正往中間靠，想吸引淺藍選票，擴大政治版圖，但可能因此引起部分原先支持他的人不滿，導致更多網友討論賴清德的兩岸立場。

520行程滿檔 執政元年談話受關注

09:30 召開記者會發表執政周年談話

10:30 出席COMPUTEX電腦展致詞，期許國內外高科技產業多投資台灣。

16:00 總統府府前廣場主持「軍禮歡迎帛琉共和國總統惠恕仁伉儷」，隨後與帛琉共和國總統惠恕仁舉行雙邊會晤。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年5月20日至2025年5月18日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賴清德』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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