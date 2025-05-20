賴總統就職一周年 兩岸政策是什麼？資深學者坦言：我看不到

賴總統就職一周年，在兩岸關係上的政策受到許多關注，資深學者坦言，自己研讀兩岸關係40年，真的不知道現在我方政府大政方針最重要的兩岸政策是什麼政策，「我看不到」。

文化大學國家發展與中國大陸研究所和馬英九基金會20日在台北舉辦賴政府執政周年研討會，邀集諸多學者回顧賴政府執政周年，尤其聚焦在兩岸政策。

上半場主持人文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民指出，賴政府的兩岸政策現在已造成三個危機，第一個是未來三年賴政府能不能維持兩岸和平，第二個危機是我們的邦交國會不會掉到個位數，最近大陸跟拉丁美洲舉行中拉論壇，我方兩個邦交國代表出席，外交警訊不斷的閃黃燈，第三是經濟上會不會遭受「雙殺」，賴政府一直希望、鼓勵台商從大陸撤出，可是美國對台灣提出的對等關稅高於日本、南韓。

趙建民表示，自己一直思考賴總統的兩岸政策究竟是什麼政策？第一個想到的就他是「戰略清晰」，不斷講兩國論，可是最近他又講併購，「看起來也不是一昧戰略清晰往兩國論的方向走」；第二個看似是抗中保台 2.0 版，比蔡英文更激烈提出17條等等，且賴總統從來沒講兩岸維持現狀；第三個政策是「脫中入北」，可是全球北方指的是已發展國家，它沒有一個組織，且美國川普總統說當前對中國大陸最大的戰略方針是打開大陸市場，這跟賴政府的兩岸經貿關係恰恰相反。

趙建民說，自己研讀兩岸關係40年，「我真的不知道我們現在大政方針最重要的兩岸政策是什麼政策，我看不到」。他也提到，賴總統則是一就職就提出兩國論，就職一周年提出境外敵對勢力，美國人不可能不關切，他在賴總統尚未發表談話時就表示，自己判斷演講「恐怕不會這麼樣的衝撞了，因為美國人現在看起來對他應該是高度盯著他的一舉一動」。

而就賴總統說要找在野黨領袖做國安彙報，淡江大學戰略所教授黃介正在受訪時指出，要「聽言觀行」。他指出，美國宣布高關稅政策的當天，日本首相就把所有的在野黨的黨魁請到首相府開會，美國總統每一次碰到重要問題，都會請國會領袖到白宮去喝咖啡，賴總統到現在這一個記錄是空白的，在一般民主國家很反常。

黃介正也提醒，其實台灣真正的國政問題不是行政院跟立法院的溝通問題，而必須是朝野領導人的會面來共同解決，而且要有禮貌，「要讓人家想來，而不是故意設一個高門檻，然後再去『告洋狀』，這就不好了」。

就「併購」說，黃介正分析，依照海峽兩岸雙方的憲法，雙方的股權人是相同一批人，1949年是一批人出去開子公司，現在子公司事業做得比較大，營業額比較多，想要回來收購母公司，好像是這個意思，但是相互持股的情況也蠻多的，在大陸台商還有60多萬人，「在這種情況之下，股權結構要怎麼談，那就不是一般的問題」。