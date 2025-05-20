快訊

三峽車禍最新傷況曝！原無呼吸心跳女童救回 加護病房2學童已清醒

年齡下修至70歲！三峽嚴重車禍引高齡駕駛換照質疑 交通部將推3大政策

人海戰術、拖時間…綠委招數出盡不敵藍白聯手 重啟核三公投闖關成功

聽新聞
0:00 / 0:00

首位設立主權基金的總統 賴清德520談話背景脈絡曝光

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
有關賴清德總統520談話背景脈絡，據了解，適逢全球面臨美國對等關稅政策等挑戰，他要將危機化為轉機，因此執政周年談話高度圍繞經濟議題。記者侯永全／攝影
有關賴清德總統520談話背景脈絡，據了解，適逢全球面臨美國對等關稅政策等挑戰，他要將危機化為轉機，因此執政周年談話高度圍繞經濟議題。記者侯永全／攝影

賴清德總統20日就職一周年，他在敞廳發表談話主題「迎風轉型 穩健前行」。有關賴總統520談話背景脈絡，據了解，適逢全球面臨美國對等關稅政策等挑戰，賴總統要將危機化為轉機，因此執政周年談話高度圍繞經濟議題。他更是首位明確表達將設立主權基金、打造國家級投資平台的台灣總統。

關於賴總統520談話背景脈絡，據了解，賴總統執政周年談話高度圍繞經濟議題，可以看出伴隨美國對等關稅政策對全世界帶來的一連串變化與挑戰，賴總統要將危機化為轉機，因此談話主題設定為「迎風轉型 穩健前行」。

所謂「迎風轉型」，賴總統提出一些觀點：對外，包括雞蛋不放在同一個籃子，要更有企圖心布局全球，將台灣經濟路線與貿易策略連結更多友盟國家、與之合作；至於對內，則要開始調整台灣的經濟體質，讓台灣成為更強韌的經濟體。

賴總統是首位明確表達將設立主權基金、打造國家級投資平台的總統，除了新設立國家級主權基金之外，致詞中也提到會強化現有的國發基金，驅動現在國發基金動能更聚焦於國內中小微型企業的升級轉型，政府要成為企業布局全球最有力的後盾，對外台灣則要成為世界的支點，創造共榮、貢獻力量。

520 賴清德 美國 主權基金

延伸閱讀

【重磅快評】國安簡報互不信賴 賴清德派吳釗燮出馬？

羅馬尼亞總統決選川普牌失靈 中間派擊敗極右翼逆轉勝

白宮隱瞞？范斯質疑拜登當總統能力：和希望康復兩回事

賴總統周年 新北國民黨團批：賴卓體制已淪30％而廢

相關新聞

賴總統就職一周年 兩岸政策是什麼？資深學者坦言：我看不到

賴總統就職一周年，在兩岸關係上的政策受到許多關注，資深學者坦言，自己研讀兩岸關係40年，真的不知道現在我方政府大政方針最...

賴清德「兩岸併購說」背後藏1動機？ 郭正亮：獨派都傻眼了

賴清德總統日前接受專訪，用大公司購併小公司比喻兩岸關係，引發熱議。對此，前立委郭正亮表示，賴清德這波操作，讓獨派人士都不知道該如何為他辯護。

首位設立主權基金的總統 賴清德520談話背景脈絡曝光

賴清德總統20日就職一周年，他在敞廳發表談話主題「迎風轉型 穩健前行」。有關賴總統520談話背景脈絡，據了解，適逢全球面...

賴清德就職周年談話獨漏兩岸 面對川普不敢再耍「賴」？

總統賴清德就職滿1周年，今天（5月20日）上午在總統府敞廳以「迎風轉型、穩健前行」為題發表談話。國民黨人士表示，雖然只是談話，但是就職1周年如此重要的談話，卻感覺文告的精髓和骨肉已被抽離，尤其關於對外的台美和兩岸上，兩岸關係居然完全沒有在談話稿中出現。 國民黨人士分析，賴清德過去1年唯賴是尊，如今面臨外部壓力，特別是美國總統川普更強勢的作風，已由不得賴清德要做什麼就做什麼，想說什麼就說什麼。

賴清德選前承諾13萬戶社宅 民團怒：一年了連計畫都還沒核定

今天是520，賴政府上任滿一周年，民團OURs都市改革組織研究員廖庭輝今在臉書指出，賴政府在選前承諾「新增13萬戶興建社...

賴清德指示國安簡報 許宇甄：真有心應邀集國是會議

賴清德總統今發表就職周年談話，國民黨立委許宇甄批評，台灣這一年有多元挑戰，賴若真心希望團結合作，應邀集朝野領袖國是會議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。