首位設立主權基金的總統 賴清德520談話背景脈絡曝光

賴清德總統20日就職一周年，他在敞廳發表談話主題「迎風轉型 穩健前行」。有關賴總統520談話背景脈絡，據了解，適逢全球面臨美國對等關稅政策等挑戰，賴總統要將危機化為轉機，因此執政周年談話高度圍繞經濟議題。他更是首位明確表達將設立主權基金、打造國家級投資平台的台灣總統。

關於賴總統520談話背景脈絡，據了解，賴總統執政周年談話高度圍繞經濟議題，可以看出伴隨美國對等關稅政策對全世界帶來的一連串變化與挑戰，賴總統要將危機化為轉機，因此談話主題設定為「迎風轉型 穩健前行」。

所謂「迎風轉型」，賴總統提出一些觀點：對外，包括雞蛋不放在同一個籃子，要更有企圖心布局全球，將台灣經濟路線與貿易策略連結更多友盟國家、與之合作；至於對內，則要開始調整台灣的經濟體質，讓台灣成為更強韌的經濟體。

賴總統是首位明確表達將設立主權基金、打造國家級投資平台的總統，除了新設立國家級主權基金之外，致詞中也提到會強化現有的國發基金，驅動現在國發基金動能更聚焦於國內中小微型企業的升級轉型，政府要成為企業布局全球最有力的後盾，對外台灣則要成為世界的支點，創造共榮、貢獻力量。