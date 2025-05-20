賴清德選前承諾13萬戶社宅 民團怒：一年了連計畫都還沒核定

今天是520，賴政府上任滿一周年，民團OURs都市改革組織研究員廖庭輝今在臉書指出，賴政府在選前承諾「新增13萬戶興建社宅」，過去一年動不動就在講社宅，但是該計畫由內政部檢陳行政院後，到今天都還沒有核定。

他表示，在沒有核定的狀況下，賴總統承諾的13萬戶，即便國家住都中心已經完成規劃，連招標都不行，社宅政策完全卡住。目前進行中，包括興建、招標的社宅，全部都是在蔡總統時期規劃完成的，賴政府一戶都沒有。

廖庭輝表示，按照內政部的計畫書，今年至少要招標15,000戶。也就是說，即便現在就核定下來，國家住都中心必須在半年內招標15,000戶，才能完成今年的預定目標。

反觀當年蔡政府上任後，從無到有制定「社會住宅興辦計畫」，前後只花了九個多月行政院就已經核定；賴政府在延續蔡政府政策的優勢下，卻搞了一年都還沒有搞定。

他表示，上周卓榮泰院長受訪提出「住在社宅結婚、生子補貼要加碼」，還美其名講什麼「婚育宅」，實在是可笑至極。如果沒有社宅，還要加碼什麼？講得像是有積極在推社宅一樣，是不是應該先把社宅計畫趕快核定？

廖庭輝表示，行政院遲遲不核定的理由，簡單來說就是因為財務問題，首先，內政部希望房地合一稅撥補至住宅基金的比例增加，以達「取之地產，用之社宅」的效果，但行政院不要。

另外，因為目前公有土地不足以蓋出13萬戶，內政部要八年花800多億價購整體開發地區蓋社宅。

廖庭輝表示，這些財務上的技術問題其實都可以滾動式檢討與修正。關鍵在於社會住宅興辦作為延續性政策，不只核定時間比當年從零起步時還久，搞一整年都搞不定，甚至已經造成社宅政策整體停擺。賴政府是否仍有意如期完成政見？是真的有政策決心，還是打算擺爛跳票？

他表示，蔡政府執政時期，民團對社宅政策與進度也有很多批評，沒想到有了賴政府作為對照，才知道兩任政府落差之大。蔡政府至少有在做，只是做好做壞做快做慢的問題；賴政府是一年後連計畫都端不出來，到底是有沒有在治國？