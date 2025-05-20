賴清德指示國安簡報 許宇甄：真有心應邀集國是會議

賴清德總統今發表就職周年談話，國民黨立委許宇甄批評，台灣這一年有多元挑戰，賴若真心希望團結合作，應邀集朝野領袖國是會議，或國安簡報由賴召集主持，並與在野領袖對話溝通，甚至實現當初競選承諾，依法到立院國情報告。

賴清德今就職滿一周年並發表520談話，表示「我們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話」，加強政黨合作，因此，他將指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖攜手面對國家的各項挑戰。

許宇甄表示，賴清德演說談論內政、經貿、民主化，唯獨沒談到兩岸關係，跟就職演說、雙十演說相比，今天相當克制，但也不免讓人質疑是不是兩岸關係已經壞到不能談的地步？還是在等大陸開價準備出賣台灣？國人對此有很深的疑慮，賴不該沉默不語。

許宇甄指出，台灣這一年來政治對立嚴重、產業依賴單一、醫療改革緩慢、農產外銷受阻、交通改善不力、兩岸關係惡化，還要面對美國高關稅衝擊等，如此多元挑戰，朝野應加強對話，若真心希望團結合作，應邀集朝野領袖國是會議；若堅持國安簡報，也應由賴親自召集主持，並與在野領袖對話溝通。她提醒，若國安危機迫在眉睫，必須爭取支持，賴清德應遵守競選承諾，依法到立院國情報告，展現對多數民意的尊重。

許宇甄質疑，賴清德說要成立政府主權基金，是又想要圖利「賴友友」？賴清德執政一年來，萬物皆漲、貧富差距擴大，百姓苦不堪言，各項民調數據顯示，人民對賴清德一年的表現不滿意度超過55%，但賴就是固執己見，不願意改變，賴政府猶如裝睡的人，叫都叫不醒。

許宇甄提到，賴清德今天的演說就是一年執政縮影，只是賴個人吹噓自己成就的官樣文章，整個空到不行；國家領袖不該靠製造敵人與恐懼來凝聚支持，更不應利用司法鬥爭與兩岸危機來鞏固政權，台灣社會需要的是真誠對話與溝通合作，而不是高壓統治與司法清算。