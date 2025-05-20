就職周年演說引國際關注！美智庫曝賴總統「未提大陸」原因

衛報報導，台灣總統賴清德20日上午發表就職周年演說，在大陸升高軍事施壓、國內政治分歧惡化的背景下，他重申與大陸和平對話，同時持續強化國家自身防衛。專家指出，正式演說中並未提及北京併吞台灣計畫，背後原因可能是中美達成貿易降溫，引發台灣對美國支持立場的不確定性。

衛報提到，賴清德在演說中並未提及大陸或其併吞台灣的計畫，相關評論僅出現在隨後的記者會問答環節。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）大陸總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，「北京和華府的貿易降溫引發台北焦慮，憂心台灣可能淪為未來美中談判的議題」，她提到，台灣擔心北京可能會使美國長期支持台灣立場有所軟化。

蕭嫣然補充，「這種不確定性可能是賴清德在高調演說中並未重申其對大陸威脅看法的原因之一。」

除此之外，美聯社指出，賴清德演說中淡化美國與台灣的貿易緊張局勢，稱其為「朋友之間的摩擦」，展現對雙邊關稅談判的樂觀態度。

美國總統川普上月對所有貿易夥伴全面加徵關稅，包含對台灣進口商品課徵32%關稅。隨後美方將對台關稅暫時降至10%，為期90天，以利雙方展開貿易談判。台美雙方已於上月舉行首輪會談，預計未來幾周內將展開下一輪磋商。

美聯社報導，面對美國關稅壓力，賴清德在演說中展現出圓融溫和的態度，他說：「長期以來，台灣和美國以及民主夥伴，積極交流合作，也彼此砥礪成長。朋友之間難免有摩擦，但終究能夠磨合。」