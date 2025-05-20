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賴總統520就職周年避談兩岸 陸學者：謀獨挑釁變只做不說

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
賴清德總統就職滿一周年，今上午在總統府敞廳發表520談話，向在野黨主席拋出聆聽「重要國安情勢簡報」的邀請，盼朝野攜手面對國家的各項挑戰。記者侯永全／攝影
賴清德總統就職滿一周年，今上午在總統府敞廳發表520談話，向在野黨主席拋出聆聽「重要國安情勢簡報」的邀請，盼朝野攜手面對國家的各項挑戰。記者侯永全／攝影

總統賴清德今天發表520就職周年談話，罕見迴避兩岸議題，僅重申國安十七項因應策略，但也在受訪時暗指大陸是「侵略者」等。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣分析，賴或在輿論壓力下未就兩岸多作表述，畢竟他「多說多錯」，連美方也不樂見，但這不代表其台獨分裂、對抗立場改變，只是暫時變「只做不說」。

李振廣受訪稱，賴清德就職這一年來，內部與在野黨鬥爭激烈，兩岸關係也不斷惡化，包括發表新兩國論，將大陸視為敵對勢力等，可以說是「說什麼做什麼都錯」，因此，也許是認識到了不管怎麼說都會受到批評，連美方也不樂見，所以乾脆變成「只做不說」。

但李振廣指出，這僅僅只是「不說」，不代表「不做」，其台獨分裂、對抗立場並沒有改變，因為從去年就職、雙十演說，到今年3月在台灣所謂國安高層會議的言論，以及日前歐戰勝利紀念茶會，賴清德兩岸政策的整體方向很明顯，就是把大陸視為敵人，要與之對抗，切斷兩岸交流。

李振廣還提到，後續回應媒體提問時，賴清德仍把大陸比喻作「侵略者」，並作出只要對等尊嚴，「台灣很樂意跟『中國』進行交流合作」等，這類「一中一台」的表述。

就陸方立場，李振廣強調，台海風險升高，原因是賴清德頑固堅持台獨分裂立場，陸方作出堅決必要的反制措施，賴清德的言論完全是單方面的「甩鍋推責」，反觀大陸仍願意回到「九二共識」、「一中原則」的基礎上展開對話協商。

因此，李振廣認為，在基本政策立場沒變的情況下，預計下階段賴清德仍會繼續深入落實其3月13日講話的內容（推出國安17項因應策略），讓兩岸關係進一步承壓，反之，陸方也會將反制措施「常態化」，同時持續推動交流，融合發展等既定對台工作，構建更完善的架構來反對台獨分裂、維護台海和平穩定，「就像扎鐵籬笆一樣，越扎越緊」。

賴清德 國安 台獨

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