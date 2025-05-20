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賴清德「兩岸併購說」背後藏1動機？ 郭正亮：獨派都傻眼了

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統。歐新社
賴清德總統。歐新社

賴清德總統日前接受專訪，用大公司購併小公司比喻兩岸關係，引發熱議。對此，前立委郭正亮表示，賴清德這波操作，讓獨派人士都不知道該如何為他辯護。

賴清德日前接受「敏迪選讀」網路節目專訪，被問到為何不與對岸談判時，他回答，「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，中國要併購台灣就要提條件，不是台灣來提條件」。此話一出，外界也關注，賴清德在美國總統川普拋出「和平統一」之際說出這番話，是否因存在美方壓力，讓外界認為台灣可以接受統一？

郭正亮19日在《大新聞大爆卦》節目中表示，目前只有民進黨發言人吳崢出來為賴清德辯護，稱這段談話的重點是兩家公司，兩家公司意味「兩個主體」，因此可以解讀為在否定一個中國。但郭正亮認為，吳崢根本在胡亂解釋。

郭正亮強調，「併購就是『有條件的統一』！」無論如何解釋兩個主體，關鍵在於你是否願意併購。他還看到有獨派網友表示，賴清德難道不知道有「敵意併購」嗎？「所以對於併購這個概念，獨派應是非常地生氣！」

郭正亮認為，看到川普提出「統一與和平」的議題後，賴清德可能覺得美中之間可能會談及此事，所以他也想沾邊。否則怎麼會有這樣的想法呢？「我們認識賴清德那麼久，從未聽過他有併購或統一的想法，甚至連中華民族的觀念也沒有」。

郭正亮分析，賴清德試圖扮演棋手的角色，但獨派人士卻不知道該如何為他辯護。當獨派提到統一時，如何為賴清德辯解呢？根本看不見有真正的獨派人物為賴清德辯護，大家都不知該如何處理這個「併購」的概念。

郭正亮 賴清德 習近平 民進黨 川普

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