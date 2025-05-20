【即時短評】橫看成嶺側成峰的國安情勢 朝野會商能有共識？

賴清德總統藉由就職滿一周年發表談話的機會，向在野黨主席拋出聆聽「重要國安情勢簡報」的邀請，盼朝野攜手面對國家的各項挑戰。只不過，國安情勢的研判，恐怕是橫看成嶺側成峰，當朝野對國安情勢的機會、風險認知遠近高低皆不同，要怎麼期待朝野攜手？

賴總統拋出向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」的想法，有知情人士透露，除了讓在野黨領袖理解當前國際及國安情勢，也會說明台美關稅談判進度等資訊。但光是台美關稅談判，恐怕就是朝野間的歧異點。

在美國總統川普發動關稅戰之後，賴總統已經不只一次強調，希望利用台灣在生產和製造方面的優勢連結民主社會，建立不包括中國的全球半導體非紅供應鏈。光是從賴總統這句話就可以看出，賴政府對於此次關稅戰的關鍵字還是抗中，更釋放對美從零關稅談起的說法，塑造台美友好，有望達成自由貿易的想像。

但對在野來說，卻對雞蛋放在同一個籃子的想法不表認同。國民黨主席朱立倫就認為，台灣以貿易為導向，不可能一面倒完全依賴美國。民眾黨主席黃國昌也說，執政黨完全切斷對中聯繫是非常危險的事情。由此可知，夾在美國與中國大陸兩大之間，在野希望台灣能有更大的彈性，擔心倒向一邊的秤無法平衡。

此外，朱立倫這一個多月來已經不只一次示警，台灣會被強力要求台幣升值，對以出口為導向的廠商是嚴重打擊。黃國昌也說，央行不斷駁斥美國施壓，「真的是把台灣人民當笨蛋」。但賴總統卻說，遺憾看到，許多政治人物竟鎖定匯率議題進行炒作，造成市場的誤導與非理性的預期心理。

由這樣的分歧也可以看出，在野黨對於川普的可預測性充滿疑慮，擔心精打細算的川普，隨時可以為了讓美國再次偉大而犧牲台灣利益；但賴政府卻堅持將「疑美」連接成中共同路人，就算在川普說大陸同意全面開放，「對統一與和平也非常有利」之後，美國老大仍不容質疑。

賴總統盼透過「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在「相同的事實基礎上」共商國是；但如果連「事實基礎上」都不相同，國安情勢的框架流於逢中必反，邀在野領袖共商國是，恐怕只是讓沒有互信的朝野會談，再次淪為各說各話的政治秀。