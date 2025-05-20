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賴總統周年 新北國民黨團批：賴卓體制已淪30％而廢

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
賴清德總統今天就職滿一周年，上午在總統府發表520談話。記者侯永全／攝影
賴清德總統今天就職滿一周年，上午在總統府發表520談話。記者侯永全／攝影

賴清德總統今天就職周年，新北市議會國民黨團書記長王威元痛批，賴從上任百日的40%掉到如今的32%，8個百分點相當超過160萬人對賴失望離場，不是輕微震盪，而是全面失控的警訊。與行政院長卓榮泰33%的滿意度相比，「賴卓體制」已淪為「三十而廢」，僅獲三成的支持度、不滿意度高達五成五，其施政正當性已備受質疑。

王威元說，接連出爐的民調重重打臉民進黨自誇的施政成績，根據TVBS最新民調，賴清德施政滿意度僅剩32%，已跌破去年總統大選得票率40%，顯示不僅失去中間選民，連綠營基本盤都出現鬆動。

國民黨團說，在520就職周年演說中，賴清德總統罕見釋出「將指示國安團隊向在野黨主席簡報國安情勢」的訊息，宣稱希望促成朝野對話、共商國是，這段談話顯示近期民調的下滑，已對賴總統產生壓力，過去高姿態、不與在野黨溝通的執政態度，如今因聲望崩跌而改口，究竟是真心謙卑面對民意、還是策略性降溫輿論壓力，仍有待觀察。

副書記長蔡健棠表示，賴清德政府的執政根基早已動搖，多達57%的民眾對其未來執政沒有信心。「這是一份會讓總統睡不著的成績單，民眾看不到方向，更不再期待。」；副書記長游輝宂說，年輕族群對賴的信任幾乎瓦解，20至29歲民眾滿意度僅26%、不滿意達51%；無政黨傾向者滿意度僅24%、不滿意高達59%。除了鐵票基本盤，賴清德幾乎「四面楚歌」。

副書記長黃心華分析，據「聯合報」民調，民眾對賴政府的不滿更深層地反映在對國家氛圍的觀感上。有43%的人認為台灣在賴清德執政後「變得更危險」，52%認為社會更加分裂，42%認為政治風氣走向更獨裁，反映出民眾的不安與恐懼。賴清德上任後自詡要打造「民主和平繁榮的新台灣」，但民意所感受到的卻是危機、撕裂與專斷，與其宣稱背道而馳。

財務長陳家琪也坦言，在能源政策上，民眾的不信任感同樣高漲。調查中有72%擔心未來供電穩定，其中43%表示「非常擔心」。「一個連讓人民安心用電都做不到的政府，還有什麼資格談改革與信任？」，能源政策混亂、施政方向偏頗，民怨早已逼近臨界點。

國民黨市議員劉美芳則指出，賴清德與其在民調低迷時才口頭喊出朝野合作，不如從實質改變執政風格做起，真正的民主對話，不該只停留在演說稿裡，更不應成為挽救聲望的政治語言。賴總統若真有誠意，就應即刻展開具體作為，面對人民的不信任、傾聽在野的監督，否則人民的信任將繼續流失。

賴清德 民調 國民黨

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