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賴總統不滿度降8.7% 學者：是轉為觀望

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣民意基金會20日發布民調，顯示賴清德不滿度顯著下降，但原因為何還要推敲。（中央社示意圖）
台灣民意基金會20日發布民調，顯示賴清德不滿度顯著下降，但原因為何還要推敲。（中央社示意圖）

「總統賴清德的不滿度大幅減少，不代表民眾真的對他滿意！」台灣民意基金會20日公布賴政府民調，45.7%贊同賴清德表現、37.4%不贊同，但行政院長卓榮泰的滿意度42.9%、不滿度43.9%值得警惕。另外，游盈隆觀察，賴清德的不滿度比起前總統蔡英文剛上任時還低，國人對賴處理兩岸的態度反而比蔡獲得更多支持。

同期賴比蔡受歡迎

台灣民意基金會民調顯示，45.7%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，37.4%不贊同，16.9%沒意見。贊同者比不贊同者多8.3%。；同時，不贊同他執政表現者卻大幅減少8.7%，顯示民怨顯著減少；但沒意見與不知道者上揚8.4 %，不表態的人突然增多，箇中原因為何值得推敲。

另外，游盈隆分析，從賴總統上任一年，聲望最高的時候是剛就職時58%，第二個月下挫9.8%，此後大多數時間都維持在48%的中高檔狀態徘徊；聲望最低的時候是上任半年時的42.8%，但整體來看，賴清德總統上任一年，比起蔡英文的大起大落狀況，絕大多數時間都擁有多數人民支持，是還算受人民肯定和歡迎的總統。

520各方發布民調

不過，卓內閣施政表現的民意滿意度42.9%，創下去年520 組閣以來的第三低紀錄；同時，不滿意卓內閣施政表現的人達43.9%，創下任內次高紀錄。游盈隆認為，這些都是不可忽視的警訊。針對賴政府處理兩岸關係，45.5%滿意、45.4%不滿意，也顯示台灣社會內部看法嚴重分歧。

近日各民調機構紛紛發布520民調，包括《聯合報》民調對賴清德滿意度僅37%、不滿度高達53%，國民黨民調則顯示賴清德整體表現平均為51.2分，並不及格；TVBS民調則顯示民眾滿意度為32%，不滿意度為55%。民進黨的民調則顯示，賴總統的滿意度57.3%、不滿度40.2%。

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