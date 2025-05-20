賴清德就職周年2陸男搭舢舨闖金門二膽 海巡立即逮人

金門海巡隊在今天清晨5時8分，透過紅外線熱影像系統發現，二膽島西南方海域有2名中國籍人士乘小型舢舨，向海面投放保麗龍浮板，企圖偷渡登島，海巡署第十二巡防區隨即調派金門海巡隊PP-3585巡邏艇及CP艇，聯合守備大隊展開攔截，成功於7時53分將2人逮捕，並查扣舢舨1艘。由於案發時機恰逢總統賴清德就職一周年，引發外界高度關注。

金門二膽島距中國廈門僅有2.8浬（約5公里），金門岸巡隊運用紅外線熱影像系統，搭配岸際雷達系統，全天候監控海面動態，此次發現偷渡行為後，海巡在極短時間內完成調度與逮捕，展現迅速反應能力。據了解，2名嫌犯依據入出國及移民法第74條及兩岸人民關係條例第10條規定，將面臨五年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣50萬元以下罰金。

海巡署指出，金門、馬祖等外島地區近年來屢成小型偷渡、侵擾事件目標，中共運用舢舨、小艇等「小型目標」實施灰色地帶行動，意圖測試我方防備能力與反應時間，亦為認知作戰的一環。