快訊

惡鄰居冷氣外機熱風直吹！她怒「陽台變烤箱」 網給解方：可依法主張

21日迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

遭葛斯齊酸「裝可憐深夜只想錢」 S媽揭向汪小菲討債內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德就職周年2陸男搭舢舨闖金門二膽 海巡立即逮人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門海巡隊在今天清晨發現二膽島西南方海域有2名中國籍人士乘小型舢舨，向海面投放保麗龍浮板，企圖偷渡登島，海巡署第十二巡防區隨即調派金門海巡隊PP-3585巡邏艇及CP艇，聯合守備大隊展開攔截。圖／金門海巡隊提供
金門海巡隊在今天清晨發現二膽島西南方海域有2名中國籍人士乘小型舢舨，向海面投放保麗龍浮板，企圖偷渡登島，海巡署第十二巡防區隨即調派金門海巡隊PP-3585巡邏艇及CP艇，聯合守備大隊展開攔截。圖／金門海巡隊提供

金門海巡隊在今天清晨5時8分，透過紅外線熱影像系統發現，二膽島西南方海域有2名中國籍人士乘小型舢舨，向海面投放保麗龍浮板，企圖偷渡登島，海巡署第十二巡防區隨即調派金門海巡隊PP-3585巡邏艇及CP艇，聯合守備大隊展開攔截，成功於7時53分將2人逮捕，並查扣舢舨1艘。由於案發時機恰逢總統賴清德就職一周年，引發外界高度關注。

金門二膽島距中國廈門僅有2.8浬（約5公里），金門岸巡隊運用紅外線熱影像系統，搭配岸際雷達系統，全天候監控海面動態，此次發現偷渡行為後，海巡在極短時間內完成調度與逮捕，展現迅速反應能力。據了解，2名嫌犯依據入出國及移民法第74條及兩岸人民關係條例第10條規定，將面臨五年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣50萬元以下罰金。

海巡署指出，金門、馬祖等外島地區近年來屢成小型偷渡、侵擾事件目標，中共運用舢舨、小艇等「小型目標」實施灰色地帶行動，意圖測試我方防備能力與反應時間，亦為認知作戰的一環。

此外，今日正逢總統賴清德就職一周年，海巡署不排除此案為中共刻意操作的「灰帶襲擾」，藉由低成本手段擾亂民心士氣。該署強調，已加速推動「岸海監偵系統建置計畫」與各項防衛措施，並呼籲立法院在即將進行的特別條例審議中，全力支持強化海上防衛能量，以維護國家安全與社會穩定。

金門海巡隊在今天清晨在二膽島西南方海域發現2名中國籍人士乘小型舢舨，企圖偷渡登島，海巡署第十二巡防區隨即調派人員將人擒獲。圖／金門海巡隊提供
金門海巡隊在今天清晨在二膽島西南方海域發現2名中國籍人士乘小型舢舨，企圖偷渡登島，海巡署第十二巡防區隨即調派人員將人擒獲。圖／金門海巡隊提供
金門海巡隊在今天清晨透過紅外線熱影像系統發現，二膽島西南方海域有2名中國籍人士乘小型舢舨，向海面投放保麗龍浮板，企圖偷渡登島，海巡署第十二巡防區隨即調派人員將人擒獲。圖／金門海巡隊提供
金門海巡隊在今天清晨透過紅外線熱影像系統發現，二膽島西南方海域有2名中國籍人士乘小型舢舨，向海面投放保麗龍浮板，企圖偷渡登島，海巡署第十二巡防區隨即調派人員將人擒獲。圖／金門海巡隊提供

金門 海巡署 偷渡

延伸閱讀

趙少康：總統派國安團隊簡報 暗指在野黨不懂？

賴清德就職周年520談話 蔣萬安喊話中央做到這8字 民眾就會支持

賴清德就職周年 楊文科籲落實地方統籌 審慎應對關稅

賴清德上任滿周年 羅智強：台積電、匯率等送美國「政績」琳瑯滿目

相關新聞

賴清德就職周年2陸男搭舢舨闖金門二膽 海巡立即逮人

金門海巡隊在今天清晨5時8分，透過紅外線熱影像系統發現，二膽島西南方海域有2名中國籍人士乘小型舢舨，向海面投放保麗龍浮板...

「當前是理想時刻」 賴總統宣布成立主權基金 應對國際經濟情勢變化

賴清德總統20日在總統府發表執政周年談話時提到要成立主權基金，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布...

520就職周年談話 賴總統：將向在野黨主席國安情勢簡報

賴清德總統今天就職滿一周年，賴總統在總統府敞廳發表520談話表示，「我們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話」，加強政黨合...

批黨對黨溝通已遲到一年 朱立倫：隨時等待賴主席電話

賴清德總統今就職周年發表談話，提及邀請在野黨主席國安簡報。國民黨主席朱立倫表示，全民期待是由賴總統親自召集國安簡報，建立...

賴清德邀聽國安簡報 李彥秀：在野黨早就喊超過一年

賴清德總統今發表就職一周年談話。賴總統表示，將指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國民黨立委李彥...

趙少康：總統派國安團隊簡報 暗指在野黨不懂？

賴清德總統今在就職周年談話，指示國安團隊向在野黨主席國安簡報。中廣前董事長趙少康表示，賴清德還是不思化干戈為玉帛，不願跟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。