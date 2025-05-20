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賴清德邀聽國安簡報 李彥秀：在野黨早就喊超過一年

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統今天就職滿一周年，上午在總統府發表520談話。記者侯永全／攝影
賴清德總統今天就職滿一周年，上午在總統府發表520談話。記者侯永全／攝影

賴清德總統今發表就職一周年談話。賴總統表示，將指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國民黨立委李彥秀說，在野黨呼籲召開朝野高峰會議以及國是會議已經超過一年，得到的回應卻是大罷免，台灣從來不缺文青式的語言。

賴總統今日強調他們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作。他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

針對賴總統說法，李彥秀說，當賴總統高喊「我們不怕意見不同，因為民主的核心，就是在分歧中找到團結」的同時，可能早已忘了3月19日賴清德召開民進黨縣市主委會議，才剛剛下達「動員令」要求縣市黨部以及全體黨公職投入罷免。這是達成和解的態度嗎？這是促進合作的作法嗎？

李彥秀指出，賴總統在周年談話表示「將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行『重要國安情勢簡報』，交換意見、共商國是」。依照憲法精神，總統本來就可以來立院進行國情報告；事實上，在野黨呼籲召開朝野高峰會議以及國是會議已經超過一年，在野黨願意共商國是，攜手面對國家各項挑戰的誠意，得到的回應卻是黨國機器政治鬥爭與大罷免。

李彥秀強調，作為國家領導人應該「做的多，說的少」，作為執政黨主席應該「善意多，仇恨少」。很遺憾，一年多來賴清德總統、賴清德主席並沒有扮演好兩個角色。這也造成幾乎所有媒體民調，賴總統的「周年滿意度」都是不及格的成績。「亡羊補牢，猶未言晚」，台灣從來不缺文青式的語言，賴總統要凝聚社會、團結國家，恐怕要拿出更大誠意與具體的作法。

賴清德 李彥秀 大罷免 國安

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