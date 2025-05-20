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趙少康：總統派國安團隊簡報 暗指在野黨不懂？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)

賴清德總統今在就職周年談話，指示國安團隊向在野黨主席國安簡報。中廣前董事長趙少康表示，賴清德還是不思化干戈為玉帛，不願跟在野政黨領袖協商、對談，只派國安團隊跟在野黨國安簡報，是暗指在野黨不懂國安、違反國安，所以要給在野黨定期上課？

趙少康指出，賴清德今天就任滿周年，兩岸緊張、三黨對抗，內政毫無建樹。他為賴總統這一年的表現打了50分，不及格，但還有補考機會。

趙少康質疑，身為總統，應該把在野黨當作諍友，不是政敵。經過一年的政治鬥爭，台灣完全空轉，被民進黨撕裂，到今天，賴清德還是不思化干戈為玉帛，不願意跟在野政黨領袖協商、對談，只派國安團隊跟在野黨進行國安簡報。是暗指在野黨不懂國安、違反國安，所以要給在野黨定期上課？

他說，這一年爆發多起共諜案，可都藏在賴清德主政的府院黨之中，真要上課，先找國安會秘書長吳釗燮上課吧！別再給在野黨戴紅帽子。

對於賴清德要成立主權基金救經濟，趙少康質疑，民進黨的用人本來就讓人不敢恭維，只要「信賴」，不用專業。一個歌手出身的人可以外派成為大使，真是對國家長期培養的外交官最大的汙辱。主權基金會由誰操盤？不會成為另一個鐽震案？這麼龐大的錢，會不會隱藏更大的弊案，成為民進黨的「黨權基金」或輔選基金？

趙少康說，這一年放了涉入議長賄選的邱莉莉、放了接受性招待的陳宗彥，逃了炒股洗錢的鍾文智、逃了88會館的林秉文、逃了吸金22億的徐少東，抄了國民黨各地方黨部跟罷免綠委的總部。這一年，賴清德讓人民籠罩在司法追殺的綠色恐怖下，然後賴清德跟大家，民主台灣令人驕傲。

趙少康呼籲，為了台灣好，希望賴清德可以改弦易轍，未來的任期以蒼生為念。所以，給他打了不及格的50分，期待下一年可以補考過關。

趙少康 賴清德

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