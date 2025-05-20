賴清德就職周年520談話 蔣萬安給8字期許

賴清德總統今就職一周年，在總統府敞廳發表520談話，表示「始終願意張開雙手，努力促成朝野對話」。台北市長蔣萬安今也向賴總統喊話，期許賴總統及中央政府，只要做到八個字民眾就會支持「對話，合作，經濟，民生」。

賴清德總統今天總統府敞廳發表520談話表示將加強政黨合作，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

對於賴總統的520談話，蔣萬安表示，賴總統說要以對話代替對抗，其實不只是兩岸國際，國內何嘗不是如此。人民期待的中央政府，是以拚經濟、顧民生為優先。如何提出務實的能源政策確保供電無虞，如何化解關稅衝擊，如何發展產業並增加就業機會，如何促進朝野對話及中央地方合作，民眾都在期待總統及中央政府展現高度。