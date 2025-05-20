總統：國際應全力避免台海衝突 代價損失10兆美元、全球 GDP 10%

賴清德總統日前接受「NTV日本電視台」《NEWS ZERO》節目主持人櫻井翔先生及「讀賣電視台」上海支局長渡辺容代專訪，節目19日晚間播出。被問及，兩岸有可能會發生衝突嗎？賴總統說明，中國大陸企圖取代美國，併吞台灣只不過是第一步；國際社會一定要全力避免台海發生衝突，因為代價太大，預估光是戰爭就會產生10兆美元的損失，約占全球GDP 10%。

主持人詢問，第二次大戰結束即將屆滿80周年，在這期間，時常會聽到台灣跟大陸，兩岸即將發生衝突的聲音，賴總統認為兩岸有可能會發生衝突嗎？

賴總統說，國際社會非常清楚，中國大陸企圖取代美國，改變全球以規則為基礎的世界秩序，併吞台灣只不過是第一步。國際社會一定要全力避免台海發生衝突，因為代價太大，除了會對台灣跟中國大陸產生直接的災難，對全球的經濟影響更是重大，預估大概光是戰爭就會產生10兆美元的損失，約占全球GDP 10%。

賴總統也說，全球航運有五分之一是經過台灣海峽與周邊的海域，所以如果台海發生衝突，包括日本、韓國都會受到重大的影響，因為日本與韓國對外運輸有四分之一是經過台灣海峽跟周邊海域；從外國運回來的各種能源、礦物等有三分之一是經過台灣海峽跟周邊海域。如果台灣被侵略的話，全球的供應鏈也會中斷，因此台灣海峽一定要避免發生衝突。

賴總統表示，台灣海峽的衝突是可以避免的，感謝日本石破茂首相，與安倍晉三前首相、菅義偉前首相、岸田文雄前首相，以及美國川普總統、拜登前總統，還有G7領袖持續在國際場合強調，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

他指出，當全球民主陣營大家共同合作，把力量堆疊到足夠讓中國大陸的目標達不到，或是讓中國大陸要侵略台灣的代價太大，它沒有辦法承受，台海的衝突自然而然就可能避免。

對於兩岸如何避免戰爭，賴總統表示，二次大戰已經快要80周年，可以從二次大戰當中得到教訓。第一個教訓是和平無價，戰爭沒有贏家。從二次大戰整個慘烈的狀況，人類應該要記取教訓，一定要追求和平，不能夠輕易地啟動戰爭，否則對人類是一個非常大的災難，也就是說，要有決心守護和平。

賴總統續指，第二個教訓是不能對威權主義者採取姑息主義，如果給他們甜頭，威權主義者就會得寸進尺，持續坐大，到最後不僅僅沒有辦法得到和平，反而會導致戰爭。第三項教訓是二次大戰之所以會結束，是因為後來團結起來，二戰才會結束。台灣、日本還有印太地區都直接遭受到中國大陸的威脅，希望能夠團結合作。

他說，台灣提出和平四大支柱行動方案，第一、強化國防力量，第二、強化經濟韌性，第三、跟民主陣營肩並肩，發揮嚇阻的力量，第四、只要中國大陸對台灣能以對等尊嚴的態度，台灣很樂意與中國大陸進行交流合作，追求和平共榮，採取以上四個方向達到和平，避免戰爭。也就是說，台灣希望藉由實力來達到和平，靠備戰來避戰，不讓戰爭發生，追求和平的目標。

主持人提問，美國拜登前總統曾明白表示如果台海有事，美國會防衛台灣，但是川普總統到現在都沒有明確表示會協防台灣；賴總統認為一旦台灣有事，美國會協防台灣嗎？

賴總統回應，拜登前總統及川普總統回答記者的問題，雖然回答內容不一樣，不過拜登政府及川普政府與台灣的合作是持續加強，並沒有改變。川普總統第一任期比歐巴馬前總統任期時，與台灣的合作更廣也更深；拜登前總統上任之後，與川普總統第一任期相比，與台灣的合作也更多；現在川普總統第二任期與台灣的合作也比拜登前總統更多。

賴總統說明，台美合作持續不斷地增強，並沒有因為川普總統與拜登前總統回答記者的話不同，而有任何改變。此外，川普總統政府公開表達，未來美國將把重心從歐洲移到印太，美國國防部長甚至公開表明，美國的首要任務就是要阻止中國大陸侵略台灣，維持印太穩定，也能維持世界和平。

他提及，台灣有一句俗話「自助人助」。在台灣面對中國大陸的威脅要求友盟國家協助台灣之前，台灣一定要先做好守護國家的決心及準備，這是台灣的原則，也正朝這個方向努力，先做好守護國家的各項準備。

有關安倍晉三前首相曾提出「台灣有事、日本有事」，主持人詢問，萬一，當中國大陸武力侵犯台灣的時候，賴總統期盼美軍跟日本的自衛隊採取什麼樣的應對措施？

賴總統重申，中國大陸併吞台灣只是第一步，它最終的目的，是要改變國際上以規則為基礎的國際秩序。因此，中國大陸的威脅是國際問題，他非常希望能夠尋求美國、日本，還有民主陣營，共同阻止中國大陸發動戰爭，「預防比治療重要」。