賴指示向在野黨主席國安簡報 台美關稅談判進度是重點

賴清德總統今天在就職周年談話中表示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。據了解，賴總統已請國安團隊著手規劃，希望在合適時間邀請在野黨主席，進行重要國安情勢簡報，讓在野黨領袖理解當前國際及國安情勢，以及台美關稅談判進度等資訊。後續細節，由雙方幕僚初步先聯繫確認。

賴政府執政一年來，在野多次呼籲賴總統應與在野黨對話溝通。賴總統今天在520就職一周年的談話中表示，「我們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話」，加強政黨合作，因此，我將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。

賴總統表示，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，「我們都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是」，攜手面對國家的各項挑戰。