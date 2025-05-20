賴清德上任滿周年 羅智強：台積電、匯率等送美國「政績」琳瑯滿目

總統賴清德今天上任滿一周年，今天記者會指示國安團隊規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，盼朝野以國家利益為優先，坦率真誠交換意見、共商國是。立委今天呼籲，賴總統不要「人前手牽手、背後下毒手」，也細數就任一年來種種戕害民主的「政績」。

許多農民今天早上於立法院前抗議，反對鴨霸美國川普把台灣當殖民地予取予求，也痛批台灣政府的不斷讓步，過去民進黨稱清廉、勤政、愛鄉民，結果現在反而回頭踩農民。

「很多人說賴總統上任一年沒有政績，這我不同意」，立委羅智強出席記者會中細數，這一年台積電、國防預算、天然氣採購、匯率等都送給了美國，現在連農民權益也要打包送去，這一年也拔掉新竹市長、拔掉宜蘭縣長、搜索基隆市政府、搜索新竹市政府、搜索宜蘭縣政府、搜索花蓮縣政府。

此外，也抄掉台北市國民黨市黨部、抄掉屏東縣黨部、抄掉新北市黨部、抄掉台中市黨部、抄掉宜蘭縣黨部、抄掉台南市黨部，以及聲押和羈押台北市黨部主委、書記長、總幹事姚富文、第一區黨部執行長等人，以及其他縣市黨部幹部等。

羅智強進一步指出，前民眾黨主席柯文哲被關了起來、台南市黨部副主委莊占魁關起來、基隆市黨部主委吳國勝被關起來，結果賴總統對自己人卻輕輕放下，台南市議會議長邱莉莉涉賄選案沒事，行政院前發言人陳宗彥涉性召待貪汙沒事，光電風電連環弊案也都沒事，一年內的政績琳瑯滿目，誰說賴總統沒有政績？

羅智強表示，台灣5個民選總統中，有哪位在任內下令所屬政黨全力罷免在野黨立委？這5人中哪個在任內以黨主席身分下令，要求檢調抄掉在野黨黨部？目前只有賴清德做得到，這絕對是台灣民主的墮落。

針對賴總統今天在總統府記者會指出，將指示國安團隊規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，盼朝野以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

立委張啓楷在記者會對此表示，如果真心想要團結就應該馬上停止大罷免，不要迫害在野黨立委，也應該盡速矯正民進黨立委的種種不當行為，也應立刻召開國是會議，更呼籲賴總統不要「人前手牽手、背後下毒手」。