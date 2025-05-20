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賴總統就職周年未提兩岸 學者：恐因嚴重到不能提了

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
文化大學20日舉辦賴總統執政周年研討會，學者討論賴政府的兩岸政策等施政內容，並解讀賴總統20日上午的談話。記者廖士鋒／攝影
文化大學20日舉辦賴總統執政周年研討會，學者討論賴政府的兩岸政策等施政內容，並解讀賴總統20日上午的談話。記者廖士鋒／攝影

賴總統就職周年，各界高度關注的兩岸論述部分，並未在談話中出現，就此學者解讀，可能是兩岸問題已「嚴重到不能提了」。

文化大學國家發展與中國大陸研究所和馬英九基金會20日在台北舉辦賴政府執政周年研討會，邀集諸多學者回顧賴政府執政周年，並就兩岸關係等各層面施政給予建議。

針對賴總統20日上午的談話未提及兩岸，政大外交系教授黃奎博表示，只有兩個可能，第一是已經嚴重到不能提了，第二是兩岸的問題已經解決了，他認為「應該是嚴重到不能提了」。

他表示，目前學者能做的真的已經太有限了，因為賴清德公開對外講的都很像是有善意，但對內其實是鐵板一塊的，兩邊涇渭分明，而且賴目前把中華民國跟所有中國的元素都切開，未來中華民國的主權就會跟台灣的主權越來越可以畫上等號，「下一步各位就可以知道了」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，賴總統今日通篇沒有提到「中國」兩字，也沒有「新兩國論」、「境外敵對勢力」，這很特別，且花費篇幅談了美國，「我覺得是在抱怨」。他分析，賴清德是受到美國很大壓力，通篇都沒提到兩岸，代表兩岸局勢非常險峻，周年演說一定是美國在後面出手，未來兩岸會進入高度需要關注與警戒的時期。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳則表示，賴總統未提兩岸，從兩岸角度應該正面看待，如果這樣都要負面解讀可能「不需要」。他強調，從此刻到今年秋天，是兩岸關係比較重要、比較值得關注的時期，因為涉及外在美中、內在台灣內部朝野，包括台灣光復等幾個都是非常大的議題，兩岸關係不要進一步惡化與決裂，是至關重要的。

文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授劉性仁指出，對於賴總統今天的談話，「相信大部分的人還是聽其言觀其行，看他做的比說的更重要」。關於如何重啟兩岸協商交流，他也強調，沒有九二共識或是新的替代方案，兩岸交流仍無解，「不是說我今天不主動表示一些什麼事情，就是有善意的展現，善意是需要建立在雙方的基礎，包括台灣、包括大陸」。

針對賴總統就職周年談話沒有提及兩岸，淡江大學戰略所教授黃介正在受訪時指出，會有兩種情況，一是這個場合他沒有什麼特別想要對大陸說的話，或想要做的政策說明；另一個就是有「外力」告訴他，「如果你的立場會引起海峽兩岸更多的爭議的話，是不是這個場合就不要講了」。

黃介正也分析，未提兩岸並非政策要轉向，而是「稍微降溫」。站在賴的立場，他也許不想天天去去談這個問題，或者可能是外界越覺得他520會說什麼，他就越不講，因為他個性就是這樣的，「大部分老闆跟領導人都不喜歡被記者猜中他可能會想要說什麼」。

台大政治系教授左正東則在臉書表示，最近賴政府的兩岸發言正發生細微而重要的變化，先是賴總統接受財訊專訪時，否認要「脫中入北」，說界定對岸為境外敵對勢力是「不得已」。接著外交部和陸委會表示，「開羅宣言」和「菠次坦公告」確認台灣歸還中華民國，否定過去民進黨倡導的「台灣地位未定論」。

左正東認為，這一系列立場調整在川普拋出「中國開放市場有助於統一與和平」、「希望和習近平討論外交政策和經濟問題」等說法後，就完全可以理解。他強調，「面對川普政府和北京之間即將展開的大談判，以及共和黨不願意承擔國際責任的普遍想法，賴總統引以為傲的抗中路線已經到不得不調整的關頭」。

馬英九基金會 賴政府

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