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賴總統邀請在野共商國是 民眾黨：國家治理非抹紅抹黑

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統今天就職滿一周年，上午在總統府發表520談話。記者侯永全／攝影
賴清德總統今天就職滿一周年，上午在總統府發表520談話。記者侯永全／攝影

針對賴清德總統發表就職周年談話，台灣民眾黨今天表示，朝野政黨領袖對話早該進行，賴總統此時拋出已遲延許久，前提為沒有前提框架、沒有預設立場，回顧過去一年的國家治理，更是印證依舊在自欺欺人，國家治理應誠懇傾聽民意，而非動輒對提出質疑者抹紅抹黑。

民眾黨稍早發布新聞稿指出，賴總統就職屆滿一年，許多人內心五味雜陳，台灣在他的帶領之下停滯不前、內耗不斷，今天的演說看不到「迎風轉型」，反而是深深感受在「逆風迷航」，賴總統並未帶領大家「穩健前行」，而是在美中兩大強權的夾縫中，準備不足導致處境「顛簸不平」。

民眾黨也說，針對賴總統提及向在野黨進行「重要國安情勢簡報」，朝野主要政黨的領袖對話早該進行，拖到就職一周年才拋出已經遲延許久。

民眾黨表示，過去一年以來，台灣社會始終期待賴總統肩負團結使命，積極與在野黨進行合作對話，然而要進行真正有意義的對話溝通，弭平遭到民進黨撕裂的社會團結，所謂的坦率真誠交換意見、共商國是，前提基礎為「沒有前提框架、沒有預設立場」。

民眾黨說，對照賴總統就職周年的發言，更加印證依舊其在自欺欺人，包括貿易協定只聞樓梯響，選前政見看不到任何進度，台美21世紀貿易倡議停滯，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）更是毫無進展，而在面對美國總統川普的關稅攻勢，民進黨政府應對凌亂、缺乏戰略。

民眾黨指出，賴總統畫大餅保證台美磋商、爭取台灣最大利益，然而賴政府在這段時間的「切磋」，已經讓台灣人民失去信心。尤其美國關稅衝擊過後，無薪假人數已經突然增加1000人，而新台幣匯率的巨幅變動，更讓中小企業面臨空前挑戰，勞工朋友無所依歸。

民眾黨也說，賴總統的國家治理「對外無能、對內失能」，能源轉型與國防整備「說得多、做得慢」，社會住宅進度緩慢，潛艦國造進度延宕，再生能源目標難以兌現，核電歸零後火力發電占比衝高將近9成，既然面對核電的態度是「兩個必須、三個原則」，那就把核三延役交由公投決定。

民眾黨強調，台灣民主得來不易，需要朝野共同守護，民主前輩用血汗開闢的珍貴成果，不應該倒退走回威權老路，而攸關公平正義的司法天秤，也不應該為掌權者所傾斜，更不該成為掌權者的打手，國家治應該誠懇傾聽民意，而非動輒對提出質疑者抹紅抹黑，期盼賴政府真正敞開心胸，回應人民的訴求與期待。

賴政府 民眾黨

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