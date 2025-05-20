張麗善批總統就職演說乏善可陳 呼籲重新檢討能源政策

賴清德總統今天就職周年，雲林縣長張麗善認為其演說內容乏善可陳，針對民眾關注的經濟民生問題，以及非核家園，都未有明確政策，她呼籲賴政府重新檢討能源政策，思考是否將核電納入未來能源規畫的選項中，民眾只想要安居樂業、安心生活，「總統，您能夠給我們這樣的允諾嗎？」

張麗善表示，回顧賴清德總統這一年來的施政表現，許多鄉親早已對他失去信任，民意支持逐漸流失，社會普遍認為，執政者不但無法穩定國政，甚至「當家鬧事」，不尊重民主選舉與法治原則。

不僅推動大罷免，造成內憂外患，到目前為止，不僅造成內部對立，更加劇社會對抗與分裂，中央至今未能提出明確、具體的民生與經濟政策，讓人民感到無所依靠、前景茫然。

美國高關稅來臨同時，台積電就這樣被送走了，整個產業鏈也可能隨之移出台灣，許多鄉親充滿憂慮，不僅擔心自身的就業與家庭經濟，更擔心整體產業的發展與年輕人未來的出路。

除此之外，電價節節上漲，政府在能源政策荒腔走板，政府喊出「非核家園」的口號，卻缺乏完整的配套措施，現階段仍高度依賴燃煤與燃氣，在烏煙瘴氣的環境中，我們要用肺來呼吸，對健康造成嚴重威脅。

張麗善說，台電財務虧損連年擴大，不能光靠政府補貼，她希望中央應傾聽民意，重新調整能源政策，當今世界各國普遍將核電視為乾淨、永續且低價、穩定的能源來源，台灣是否也應思考，將其納入未來能源規畫的選項中？

張麗善說，這一年來發生的種種事件，已清楚地顯示出人民的不安與不滿。我們的訴求很簡單，就是希望能夠安居樂業、安心地生活，「總統，您能夠給我們這樣的一個允諾嗎？」