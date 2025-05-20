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總統就職周年 原民會：逐步落實國家希望工程願景

中央社／ 台北20日電

總統賴清德就職週年，原民會今天表示，會逐步落實賴總統「國家希望工程」施政願景，推進原住民族政策，進而促進各族群間相互瞭解與尊重，朝向多元平權的共榮社會邁進。

原住民族委員會發布新聞稿，主委曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，過去1年從綜合規劃、教育文化、社會福利、經濟發展、公共建設、土地管理等6大面向，帶領原民會進行跨部會橫向平台聯繫、跨域協力合作，推動族人實質受惠、有感的政策措施。

曾智勇強調，未來將承先啟後推動各項原住民族政策與計畫，讓原住民族文化接續傳承、原住民族人才發光發熱，進而促進各族群間相互瞭解與尊重，朝向多元平權的共榮社會邁進。

原民會指出，以改善公共建設為例，原民會因應物價指數上升、修正法規，自今年起補助經濟弱勢原住民建構住宅由每戶由新台幣22萬元調高至24萬元、修繕住宅每戶由11萬元調高至12萬元，已協助上千戶原住民家庭改善日常居住環境、提升生活品質。

人才培育方面，原民會「原住民族運動選手育成方案」，從田徑、舉重、射箭、射擊、拳擊、柔道、跆拳道項目中，拔尖優秀原住民族選手及支持基層人才，對黃金計畫選手及教練最高補助300萬元、亞奧運選手及教練最高150萬元、全運會及全大運績優選手最高30萬元、全中運績優選手分別補助高中生最高24萬元、國中生最高20萬元，期盼厚植原住民族體育人才，並支持選手提升競技實力。

此外，原民會持續推動「推展原住民族音樂產業補助要點」，鼓勵族人用族語創作音樂，其中原民會挹注音樂作品中，多達7件、17個獎項獲第35屆金曲獎提名入圍，最終斬獲最佳新人、最佳原住民語歌手獎、最佳原住民語專輯獎3大殊榮，展現出原住民族音樂人才及作品質量穩步上升，帶動原住民族音樂產業發展。

推動原住民族自治方面，原民會今年4月正式啟動「部落公法人試辦計畫」，擇定台東縣都蘭部落、南投縣望鄉部落、屏東縣義林部落、屏東縣大武部落及花蓮縣撒固兒部落等5個部落作為首波示範對象，正式邁出部落自治制度推動的關鍵一步。

在強化原住民族健康服務層面，原民會於全國布建原住民族文化健康站519站、進用在地族人擔任照顧服務員計1374人、照顧原住民族長者計1萬6340人，使原住民族長者獲得符合在地文化、因地制宜的照顧服務。（編輯：管中維）

賴清德 原民會 原住民族

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