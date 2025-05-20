賴清德今上任滿周年 農民立法院前反對擴大對美採購農產品

賴清德總統今就職滿一周年，但在因應美國對等關稅政策上卻引來批評，包含提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品，尤其賴總統稱要與美國從雙方「零關稅」開始談。許多農民今天早上於立法院前抗議，反對鴨霸美國川普把台灣當殖民地予取予求。

今年3月賴總統出席台美商會舉辦的謝年飯時提到，為了台美經濟的合作，宣布將對美擴大採購，包括工業產品、農產品及天然氣等。許多農民擔憂，擴大美國農產品進口將嚴重衝擊本地農民的權益。

不少農民今天北上，拿著布條與標語在立法院前表達不滿，農民林佳新表示，過去前輩一滴汗一滴血走上街頭，希望農民不要再被政府犧牲，時隔數十年，美國總統川普不只要台灣開放萊豬、萊牛，更強迫台灣要擴大進口美國農產品，還要調降農產品關稅，農民自此不只要看天吃飯，更要看政治人物臉色吃飯。

林佳新表示，台灣除了開放美國萊牛、萊豬外，現在台積電也送給美國了，美國甚至要求降低肉品關稅，如今還要求讓基改食物進入校園，美國把台灣當殖民地予取予求，但是政府對農民的態度是什麼？農業是民進黨的起家厝，很多父母輩都是農民起家，民進黨老說農民是心頭肉，但如今卻在欺騙農民、出賣農民，零關稅後台灣農業將沒有競爭力，糧食安全又置於何處？「要反共，糧食先自主吧！」

「醫生怕治咳、做土水怕抓漏、總舖師怕吃午、討海人怕風大」，立委謝龍介表示，美國是大規模種植和養殖，我們的成本完全不能跟美國比，如果關稅屆時降為零，農民恐怕就要死一片了，美國的農民一天做不到5小時可以住別墅，我們的農民一天做14小時住鐵皮屋，我們的所得有符合比例嗎？

謝龍介說，賴總統究竟有沒有在為農民著想？台南鄉親疼惜賴清德那麼多年，一路給他栽培，結果一下就要零關稅，民進黨今天就是利用台灣人良善的本質，然後反過來出賣台灣人，簡直是吃人夠夠，今天農民聚集在立法院前只是想表達心聲而已。

立委張啓楷表示，絕對不能放寬更多美牛，甚至是連標示都不標，這對農民的衝擊會有多大，要求賴總統在就職滿一周年的今天，真的有聽到農民的聲音。

記者會最後，因為張啓楷有事先離開，因此由立委謝龍介、立委羅智強2名立委出面接受農民陳情書。