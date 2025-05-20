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如何維持台海穩定？ 賴僅重提4大支柱

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
賴清德20日回應媒體提問時表示，只要對等、尊嚴，台灣很樂意與中國進行交流合作。（中央社）
賴清德20日回應媒體提問時表示，只要對等、尊嚴，台灣很樂意與中國進行交流合作。（中央社）

「會透過強化國防、經濟韌性、國際友盟合作兩岸交流，維持台海和平穩定！」面對媒體追問如何維持台海穩定，總統賴清德20日仍以就職時提出的方案重申，只要對等、尊嚴，台灣很樂意與中國進行交流合作。有記者質疑，賴清德過去曾說考慮發展新式核能，是否代表「非核家園」會調整？賴清德僅回應說，新核能還在發展，還要再看狀況。

新核能要等等

賴清德於20日發表完就職演說後接受媒體提問，有媒體提問表示，台灣如今正式進入非核家園，但核電停機後，許多人擔心會是火力發電全開。另外，賴清德曾提出不排除新式核能使用，是否代表非核家園有討論空間？對此，賴清德回應說，《核管法》修法後，政府有2個必須與3個原則。

「核安會要先制定《安全審查程序辦法》！」 賴清德表示，另外，等辦法制定完後，台電要依照核安會的辦法進行安全檢查，評估是否重啟還有經濟、成本效應等。3原則則是核安無虞、核廢有解、還有社會共識原則，以面對氣候變遷與地緣政治威脅。至於新核能，國際還在研究，因此要看狀況。

賴：堅定追求和平

有日媒提問，中國似乎在賴演說與發言之後會進行包圍台灣軍演，甚至點名賴為「和平破壞者」，對賴的個人攻擊也加劇，未來兩岸關係緊張，賴清德在之後的任期如何維持台海和平穩定？賴清德反駁說，「侵略者才是和平的破壞者」。他強調，他個人堅定追求和平，因為和平無價，戰爭沒有贏家，但對和平的追求有理想、不能有幻想。

賴清德也重複他的「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量、發展經濟韌性、與國際友盟合作強化威懾力道，「不會把雞蛋放在同一個籃子」。另外他也重申，只要對等、尊嚴，台灣很樂意與中國進行交流合作。

主權基金最佳時機？

財經媒體關心主權基金的設立時機與規劃，賴清德表示，是基於國際經濟戰略布局，會透過立法由政府來主導，主要會聚焦對外投資，會觀察有前瞻性、必要性的產業，並協助國內產業全球布局。他說，如今正式設立主權基金的理想時刻，呼籲未來法案送到立法院時，朝野給予寶貴意見與必要支持。

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賴清德 核能

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