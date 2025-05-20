快訊

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

「厚臉皮浪貓」天天掛窗外大聲要飯！理直氣壯到最後給自己討來終身飯票

慢性病年輕化加劇新冠威脅 醫師分析1症狀要特別注意

嘆朝野領袖對話拖很久 黃國昌：共商國事應沒框架、立場

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統（左）就職滿一周年，上午由副總統蕭美琴（右）陪同在總統府敞廳發表520談話。記者侯永全／攝影
賴清德總統（左）就職滿一周年，上午由副總統蕭美琴（右）陪同在總統府敞廳發表520談話。記者侯永全／攝影

賴清德總統今天發表就職周年談話，談及向在野黨進行「重要國安情勢簡報」。民眾黨主席黃國昌受訪時表示，朝野政黨領袖對話早該進行，然而所謂的坦率真誠交換意見、共商國是，必須建立在沒有前提框架及預設立場的基礎，民眾黨靜候總統府的安排。

賴總統上午在總統府敞廳發表談話，針對促成朝野對話、加強政黨合作，未來將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，大家都能夠以國家利益為優先、以守護國家安全為前提，「在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。」

黃國昌稍早在立法院受訪時表示，朝野政黨領袖的對話早該進行，賴總統直到就職一周年才拋出，其實已經拖延許久，然而要真正進行有意義的溝通、弭平遭到民進黨撕裂的社會團結，所謂的坦率真誠交換意見、共商國事，應該建立在沒有前提框架、預設立場的基礎之上。

黃國昌也說，相關細節或許沒有清楚表明，民眾黨願意給賴總統時間，目前靜候總統府的安排。

媒體詢問，前提框架是否意指大罷免，黃國昌則說，「我指的是任何前提框架」，人民期待真正坦率交換意見、共商國是，如果想要達到這個目的，沒有前提框架與預設立場就是重要基礎，而相信賴總統也可以認同。

針對國民黨主席朱立倫昨天表示，賴總統上任至今從未親自致電，黃國昌表示，賴總統也沒有打給他本人，所以沒有兩套標準的問題，或許是看到就職一周年的相關評價，賴總統才決定找政黨領袖坐下來談，「雖然遲延了非常久，但是民眾黨永遠把國家利益放在政黨與個人利益之上。」

黃國昌說，民進黨嚴重撕裂社會信任與團結，希望賴總統能夠冷靜下來想一想，「民進黨不斷在國家內部製造撕裂與仇恨、恣意針對提出批評者抹紅抹黑，作為執政黨主席有無可迴避的責任」，如果想要真正坦率真誠交換意見、共商國是，沒有前提框架與預設立場的基礎非常重要。

黨主席 黃國昌 賴清德 總統府 朱立倫

延伸閱讀

苗博雅為柯文哲案出庭 痛批黃國昌：不該用政治力攻擊、騷擾證人

影／總統邀國安情勢簡報 黃國昌：必須沒有前提框架、沒有預設立場

黃國昌籲賴總統：雙眼勿浸潤在私心 台灣非單一政黨禁臠

吸金重犯徐少東又跑了…鄭銘謙稱沒通緝 黃國昌持裁定書打臉

相關新聞

「當前是理想時刻」 賴總統宣布成立主權基金 應對國際經濟情勢變化

賴清德總統20日在總統府發表執政周年談話時提到要成立主權基金，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布...

520就職周年談話 賴總統：將向在野黨主席國安情勢簡報

賴清德總統今天就職滿一周年，賴總統在總統府敞廳發表520談話表示，「我們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話」，加強政黨合...

賴清德今上任滿周年 農民立法院前反對擴大對美採購農產品

賴清德總統今就職滿一周年，但在因應美國對等關稅政策上卻引來批評，包含提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品，尤其...

賴總統520就職周年談話 日本偶像櫻井翔也現身「採訪」

賴清德總統就職滿一周年，日本國民天團「嵐」成員櫻井翔日前就當前地緣政治、兵役制度改革、兩岸關係走向等議題等專訪賴總統。賴...

嘆朝野領袖對話拖很久 黃國昌：共商國事應沒框架、立場

賴清德總統今天發表就職周年談話，談及向在野黨進行「重要國安情勢簡報」。民眾黨主席黃國昌受訪時表示，朝野政黨領袖對話早該進...

賴清德就職周年演講缺兩岸關係 學者：避兩岸定位問題

今為賴清德總統就職一周年，賴總統發表談話。縱觀全文，賴總統未提兩岸關係。學者認為，賴總統之所以不提兩岸關係，是刻意規避兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。