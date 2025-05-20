嘆朝野領袖對話拖很久 黃國昌：共商國事應沒框架、立場

賴清德總統今天發表就職周年談話，談及向在野黨進行「重要國安情勢簡報」。民眾黨主席黃國昌受訪時表示，朝野政黨領袖對話早該進行，然而所謂的坦率真誠交換意見、共商國是，必須建立在沒有前提框架及預設立場的基礎，民眾黨靜候總統府的安排。

賴總統上午在總統府敞廳發表談話，針對促成朝野對話、加強政黨合作，未來將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，大家都能夠以國家利益為優先、以守護國家安全為前提，「在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。」

黃國昌稍早在立法院受訪時表示，朝野政黨領袖的對話早該進行，賴總統直到就職一周年才拋出，其實已經拖延許久，然而要真正進行有意義的溝通、弭平遭到民進黨撕裂的社會團結，所謂的坦率真誠交換意見、共商國事，應該建立在沒有前提框架、預設立場的基礎之上。

黃國昌也說，相關細節或許沒有清楚表明，民眾黨願意給賴總統時間，目前靜候總統府的安排。

媒體詢問，前提框架是否意指大罷免，黃國昌則說，「我指的是任何前提框架」，人民期待真正坦率交換意見、共商國是，如果想要達到這個目的，沒有前提框架與預設立場就是重要基礎，而相信賴總統也可以認同。

針對國民黨主席朱立倫昨天表示，賴總統上任至今從未親自致電，黃國昌表示，賴總統也沒有打給他本人，所以沒有兩套標準的問題，或許是看到就職一周年的相關評價，賴總統才決定找政黨領袖坐下來談，「雖然遲延了非常久，但是民眾黨永遠把國家利益放在政黨與個人利益之上。」

黃國昌說，民進黨嚴重撕裂社會信任與團結，希望賴總統能夠冷靜下來想一想，「民進黨不斷在國家內部製造撕裂與仇恨、恣意針對提出批評者抹紅抹黑，作為執政黨主席有無可迴避的責任」，如果想要真正坦率真誠交換意見、共商國是，沒有前提框架與預設立場的基礎非常重要。