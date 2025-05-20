快訊

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

「厚臉皮浪貓」天天掛窗外大聲要飯！理直氣壯到最後給自己討來終身飯票

慢性病年輕化加劇新冠威脅 醫師分析1症狀要特別注意

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德就職周年演講缺兩岸關係 學者：避兩岸定位問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今為賴清德總統就職一周年，賴總統發表談話。縱觀全文，賴總統未提兩岸關係。記者侯永全／攝影
今為賴清德總統就職一周年，賴總統發表談話。縱觀全文，賴總統未提兩岸關係。記者侯永全／攝影

今為賴清德總統就職一周年，賴總統發表談話。縱觀全文，賴總統未提兩岸關係。學者認為，賴總統之所以不提兩岸關係，是刻意規避兩岸定位問題，而賴總統多次挑戰兩岸關係的紅線領域，亦為挑戰國內外對其兩岸政策的容忍度，有可能是受到國內外部分壓力，要求其不可再火上加油所致。

清華大學兼任助理教授何志勇說，今日賴清德談話全文不提兩岸關係，令他聯想到著名物理思想實驗「薛丁格貓」（Schrödinger's cat），把貓放在不透明的箱子裡，裡面有毒氣跟放射性物質，在實驗進行段時間後，貓會處於又活又死的疊加態，只有把箱子打開時才能知道貓是死是活。台灣在賴清德執政下，就有這樣的問題。

何志勇表示，賴清德上任至今談了好幾次新兩國論，但不願意去觸碰主權的問題，不觸及主權重疊，僅說互不隸屬。今日演講本文不提兩岸關係，是要規避兩岸定位的問題。賴總統在二次世界大戰歐戰勝利80年紀念的談話，不提中華民國是戰勝的同盟國，也不提台灣光復，但在此之前又強調，1949年後中華民國台灣的主權獨立，中華民國處於薛丁格貓的實驗狀態，既存在又消失。開箱才能知道到底存不存在。

何志勇認為，面對美中談判貿易關稅，賴清德講「即便跟美國是好朋友，也是有摩擦」，按照薛丁格貓的理論，開箱到最後有沒有是台灣被強權出賣。賴清德還提到「台灣是亞洲民主的燈塔」，這句話最早是小布希稱讚前總統馬英九，當時兩岸關係佳。賴清德在就職談話提台灣是亞洲民主燈塔，會讓人覺得非常諷刺，因為兩岸關係情況完全不一樣。

何志勇指出，賴清德如鴕鳥埋頭，若讓國際社會來開箱中華民國的薛丁格貓之箱，代表我方沒有任何主導權。即便賴清德說要對話、要和平共榮，但對話基礎是一中各表，如不要這個基礎就等得想辦法找到另一個基礎。

東吳大學政治系副教授左宜恩表示，先前賴總統多次挑戰兩岸關係的紅線領域，包含將對岸視為境外敵對勢力，以及一連串行政團隊限縮兩岸人民往來互動的政策，包括要求陸配需提出已喪失原有大陸戶籍證明、教育部要求不可只以大陸作為交流對象等，都一再挑戰國內外對賴總統兩岸政策的容忍度。

左宜恩認為，除了國內引發爭議外，美方雖無明確表達立場，但在川普將注意力集中在各國對美貿易逆差、烏俄是否停戰等議題時，自然不希望台海再生事端。因此賴總統此次未提兩岸關係一方面有可能覺得先前談話已將立場表達清楚、無需再重述，亦有可能是受到國內外部分壓力，要求其不可再火上加油所致。

賴清德 兩岸政策

延伸閱讀

賴總統：願朝野對話 將提重要國安簡報

影／賴清德滿周年 陳其邁被要求打分數 他這樣說…

賴清德總統執政周年 張善政：多關注民生經濟少些政治

賴清德邀在野聽國安簡報 牛煦庭：鬥爭心不變沒好結果

相關新聞

「當前是理想時刻」 賴總統宣布成立主權基金 應對國際經濟情勢變化

賴清德總統20日在總統府發表執政周年談話時提到要成立主權基金，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布...

520就職周年談話 賴總統：將向在野黨主席國安情勢簡報

賴清德總統今天就職滿一周年，賴總統在總統府敞廳發表520談話表示，「我們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話」，加強政黨合...

賴清德今上任滿周年 農民立法院前反對擴大對美採購農產品

賴清德總統今就職滿一周年，但在因應美國對等關稅政策上卻引來批評，包含提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品，尤其...

賴總統520就職周年談話 日本偶像櫻井翔也現身「採訪」

賴清德總統就職滿一周年，日本國民天團「嵐」成員櫻井翔日前就當前地緣政治、兵役制度改革、兩岸關係走向等議題等專訪賴總統。賴...

嘆朝野領袖對話拖很久 黃國昌：共商國事應沒框架、立場

賴清德總統今天發表就職周年談話，談及向在野黨進行「重要國安情勢簡報」。民眾黨主席黃國昌受訪時表示，朝野政黨領袖對話早該進...

賴清德就職周年演講缺兩岸關係 學者：避兩岸定位問題

今為賴清德總統就職一周年，賴總統發表談話。縱觀全文，賴總統未提兩岸關係。學者認為，賴總統之所以不提兩岸關係，是刻意規避兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。