快訊

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

「厚臉皮浪貓」天天掛窗外大聲要飯！理直氣壯到最後給自己討來終身飯票

慢性病年輕化加劇新冠威脅 醫師分析1症狀要特別注意

賴總統指示國安團隊規劃 向在野黨簡報重要國安情勢

經濟日報／ 記者歐芯萌余弦妙／台北即時報導
就職滿一周年賴清德總統（左），上午由副總統蕭美琴陪同在總統府敞廳發表520談話。記者侯永全／攝影
就職滿一周年賴清德總統（左），上午由副總統蕭美琴陪同在總統府敞廳發表520談話。記者侯永全／攝影

賴清德總統20日就職一周年，上午他在敞廳發表談話。對於19日在新北三峽北大國小校區外，發生慘痛的重大交通事故，他向罹難者和家屬致上最深的哀悼。談及台灣的民主，賴總統說，他始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，因此他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。

賴總統說，昨天在新北三峽北大國小校區外，發生慘痛的重大交通事故，造成多人傷亡。行政院在第一時間成立專案小組，「我昨晚也前往探視傷者」，後續中央相關部會和地方政府，會攜手合作，積極協助家屬，並盡速釐清事故發生原因，檢討改進，避免不幸再度發生。在這裡，他要向罹難者和家屬致上最深的哀悼，也期盼傷者早日康復。

賴總統表示，民主是台灣的市場、是台灣的價值，也是我方國力的展現。台灣曾經是全世界戒嚴最久的國家，現在則亞洲民主的燈塔。

賴總統指出，過去，許多前輩不畏犧牲，前仆後繼，勇敢抵抗威權、追求民主。現在的年輕世代，用各種合憲合法的方式，不畏艱難，積極參與政治、守護國家，深化民主，為多元的台灣而努力，這就是令人驕傲的民主台灣。

他相信，沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活；也沒有任何一位總統，可以背離民主自由的價值。台灣的民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與、凝聚而成。彼此不怕意見不同，因為民主的核心，就是在分歧中找到團結。

賴總統強調，他始終相信，民主的紛爭，要用更大的民主來解決。過去一年，面對國內的政治局勢，政府透過朝野政黨，共組祝賀美國總統就職代表團，展現民主台灣團結一致，共同深化台美關係；他也依照憲法賦予總統的職權，開啟五院國政會商，希望達成和解、促進合作。

賴總統說，他始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，因此他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

國安

延伸閱讀

台灣是世界的矽島 賴總統：在國際供應鏈分工舉足輕重

影／總統邀國安情勢簡報 黃國昌：必須沒有前提框架、沒有預設立場

賴總統：願朝野對話 將提重要國安簡報

影／賴清德滿周年 陳其邁被要求打分數 他這樣說…

相關新聞

「當前是理想時刻」 賴總統宣布成立主權基金 應對國際經濟情勢變化

賴清德總統20日在總統府發表執政周年談話時提到要成立主權基金，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布...

520就職周年談話 賴總統：將向在野黨主席國安情勢簡報

賴清德總統今天就職滿一周年，賴總統在總統府敞廳發表520談話表示，「我們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話」，加強政黨合...

賴清德今上任滿周年 農民立法院前反對擴大對美採購農產品

賴清德總統今就職滿一周年，但在因應美國對等關稅政策上卻引來批評，包含提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品，尤其...

賴總統520就職周年談話 日本偶像櫻井翔也現身「採訪」

賴清德總統就職滿一周年，日本國民天團「嵐」成員櫻井翔日前就當前地緣政治、兵役制度改革、兩岸關係走向等議題等專訪賴總統。賴...

嘆朝野領袖對話拖很久 黃國昌：共商國事應沒框架、立場

賴清德總統今天發表就職周年談話，談及向在野黨進行「重要國安情勢簡報」。民眾黨主席黃國昌受訪時表示，朝野政黨領袖對話早該進...

賴清德就職周年演講缺兩岸關係 學者：避兩岸定位問題

今為賴清德總統就職一周年，賴總統發表談話。縱觀全文，賴總統未提兩岸關係。學者認為，賴總統之所以不提兩岸關係，是刻意規避兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。