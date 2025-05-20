賴總統指示國安團隊規劃 向在野黨簡報重要國安情勢

賴清德總統20日就職一周年，上午他在敞廳發表談話。對於19日在新北三峽北大國小校區外，發生慘痛的重大交通事故，他向罹難者和家屬致上最深的哀悼。談及台灣的民主，賴總統說，他始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，因此他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。

賴總統說，昨天在新北三峽北大國小校區外，發生慘痛的重大交通事故，造成多人傷亡。行政院在第一時間成立專案小組，「我昨晚也前往探視傷者」，後續中央相關部會和地方政府，會攜手合作，積極協助家屬，並盡速釐清事故發生原因，檢討改進，避免不幸再度發生。在這裡，他要向罹難者和家屬致上最深的哀悼，也期盼傷者早日康復。

賴總統表示，民主是台灣的市場、是台灣的價值，也是我方國力的展現。台灣曾經是全世界戒嚴最久的國家，現在則亞洲民主的燈塔。

賴總統指出，過去，許多前輩不畏犧牲，前仆後繼，勇敢抵抗威權、追求民主。現在的年輕世代，用各種合憲合法的方式，不畏艱難，積極參與政治、守護國家，深化民主，為多元的台灣而努力，這就是令人驕傲的民主台灣。

他相信，沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活；也沒有任何一位總統，可以背離民主自由的價值。台灣的民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與、凝聚而成。彼此不怕意見不同，因為民主的核心，就是在分歧中找到團結。

賴總統強調，他始終相信，民主的紛爭，要用更大的民主來解決。過去一年，面對國內的政治局勢，政府透過朝野政黨，共組祝賀美國總統就職代表團，展現民主台灣團結一致，共同深化台美關係；他也依照憲法賦予總統的職權，開啟五院國政會商，希望達成和解、促進合作。

賴總統說，他始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，因此他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。