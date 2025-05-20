賴總統再遞橄欖枝 強調兩岸在對等尊嚴下樂意交流合作

賴清德總統20日就職滿週年，他也在總統府敞廳展開談話，對於兩岸議題，賴總統強調，自己堅定追求和平，因為和平無價，戰爭沒有贏家；並再次遞出橄欖枝，強調在對等尊嚴下，台灣樂意跟中國大陸進行交流合作。

賴總統指出，「民主是我們的市場、是我們的價值，也是我們國力的展現。台灣曾經是全世界戒嚴最久的國家，現在，我們是亞洲民主的燈塔。過去，許多前輩不畏犧牲，前仆後繼，勇敢抵抗威權、追求民主。現在的年輕世代，用各種合憲合法的方式，不畏艱難，積極參與政治、守護國家，深化民主，為多元的台灣而努力，這就是令人驕傲的民主台灣」。

賴清德說，侵略者才是和平破壞者，國際有很多國家包括台灣在內，都是受侵略者的被脅迫者。他說，台灣是熱愛和平國家，台灣社會與人為善，他堅定追求和平，因為和平無價，戰爭沒有贏家。

賴總統說，「但是我們對和平的追求固然有理想，但不能夠有幻想，所以我堅定地提出和平四大支柱行動方案，過去一年如此，未來也是如此，我們會持續不斷強化國防力量，不管是對外軍事採購，或是國防自主」。

賴總統提到，「第二，我們會持續強化經濟發展韌性，立足台灣、布局全球、行銷全世界，不會將雞蛋放在同個籃子；第三，我們也積極跟國際友盟共同合作，肩並肩發揮威懾力量，以備戰來避戰，達到和平目標；第四，他重申，只要對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，透過交流取代圍堵、透過對話取代對抗，朝和平共榮的方向發展」。