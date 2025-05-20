快訊

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

「厚臉皮浪貓」天天掛窗外大聲要飯！理直氣壯到最後給自己討來終身飯票

慢性病年輕化加劇新冠威脅 醫師分析1症狀要特別注意

賴總統再遞橄欖枝 強調兩岸在對等尊嚴下樂意交流合作

經濟日報／ 記者余弦妙歐芯萌／即時報導

賴清德總統20日就職滿週年，他也在總統府敞廳展開談話，對於兩岸議題，賴總統強調，自己堅定追求和平，因為和平無價，戰爭沒有贏家；並再次遞出橄欖枝，強調在對等尊嚴下，台灣樂意跟中國大陸進行交流合作。

賴總統指出，「民主是我們的市場、是我們的價值，也是我們國力的展現。台灣曾經是全世界戒嚴最久的國家，現在，我們是亞洲民主的燈塔。過去，許多前輩不畏犧牲，前仆後繼，勇敢抵抗威權、追求民主。現在的年輕世代，用各種合憲合法的方式，不畏艱難，積極參與政治、守護國家，深化民主，為多元的台灣而努力，這就是令人驕傲的民主台灣」。

賴清德說，侵略者才是和平破壞者，國際有很多國家包括台灣在內，都是受侵略者的被脅迫者。他說，台灣是熱愛和平國家，台灣社會與人為善，他堅定追求和平，因為和平無價，戰爭沒有贏家。

賴總統說，「但是我們對和平的追求固然有理想，但不能夠有幻想，所以我堅定地提出和平四大支柱行動方案，過去一年如此，未來也是如此，我們會持續不斷強化國防力量，不管是對外軍事採購，或是國防自主」。

賴總統提到，「第二，我們會持續強化經濟發展韌性，立足台灣、布局全球、行銷全世界，不會將雞蛋放在同個籃子；第三，我們也積極跟國際友盟共同合作，肩並肩發揮威懾力量，以備戰來避戰，達到和平目標；第四，他重申，只要對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，透過交流取代圍堵、透過對話取代對抗，朝和平共榮的方向發展」。

賴清德

延伸閱讀

賴總統：願朝野對話 將提重要國安簡報

影／賴清德滿周年 陳其邁被要求打分數 他這樣說…

賴清德總統執政周年 張善政：多關注民生經濟少些政治

賴清德邀在野聽國安簡報 牛煦庭：鬥爭心不變沒好結果

相關新聞

「當前是理想時刻」 賴總統宣布成立主權基金 應對國際經濟情勢變化

賴清德總統20日在總統府發表執政周年談話時提到要成立主權基金，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布...

520就職周年談話 賴總統：將向在野黨主席國安情勢簡報

賴清德總統今天就職滿一周年，賴總統在總統府敞廳發表520談話表示，「我們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話」，加強政黨合...

賴清德今上任滿周年 農民立法院前反對擴大對美採購農產品

賴清德總統今就職滿一周年，但在因應美國對等關稅政策上卻引來批評，包含提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品，尤其...

賴總統520就職周年談話 日本偶像櫻井翔也現身「採訪」

賴清德總統就職滿一周年，日本國民天團「嵐」成員櫻井翔日前就當前地緣政治、兵役制度改革、兩岸關係走向等議題等專訪賴總統。賴...

嘆朝野領袖對話拖很久 黃國昌：共商國事應沒框架、立場

賴清德總統今天發表就職周年談話，談及向在野黨進行「重要國安情勢簡報」。民眾黨主席黃國昌受訪時表示，朝野政黨領袖對話早該進...

賴清德就職周年演講缺兩岸關係 學者：避兩岸定位問題

今為賴清德總統就職一周年，賴總統發表談話。縱觀全文，賴總統未提兩岸關係。學者認為，賴總統之所以不提兩岸關係，是刻意規避兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。