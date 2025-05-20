賴總統重申核電延役三原則 新式核能技術還需研究
賴總統20日針對「核電延役議題」時強調，雖然核管法修法通過，但面對核電廠議題，政府會秉持二個原則，三個原則來面對，至於新式核能技術他則說尚在研究中，大家未來還需要視狀況決定。
賴總統今日於總統府舉行週年記者會，他表示，核管法修法通過後，面對核電廠議題，程序上有二個必須，而政府會秉持三個原則，負責任審慎以對。
賴總統指出，核管法修法通過後，面對核電廠議題，程序上有2個必須，以及政府會秉持3個原則，負責任審慎以對，第1個必須、核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，第2個必須、台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益。
另外，賴清德指出，3個原則是政府會基於核安無虞、核廢有解，以及社會共識3個原則，來面對全球氣候變遷、地緣政治威脅，還有國際經貿體系重組等多重劇烈挑戰，負責任審慎以對，至於新式的核能技術，目前尚在研究，必須視未來的情況再做決定。
至於新式核能技術，賴總統則說，目前尚待研究，大家必須視未來的情況再做決定。
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