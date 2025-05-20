台灣是世界的矽島 賴總統：在國際供應鏈分工舉足輕重

賴清德總統20日就職一周年，上午他在敞廳發表談話。他特別提到，台北國際電腦展今天開幕，這場展覽，國際高度關注，因為台灣是世界的矽島，撐起全球經濟和人工智慧的神經中樞。現在的台灣，已經是世界的台灣。在全球科技發展、國際供應鏈分工、世界經貿交流等，台灣都是舉足輕重的關鍵角色。

賴總統表示，今天台北國際電腦展開幕，這場展覽，國際高度關注，因為台灣是世界的矽島，撐起全球經濟和人工智慧的神經中樞，全世界重要的科技界人士都來到台灣。回顧過去，這個展覽，最初只是在台北松山機場旁的小型展覽，但40多年來，規模不斷擴大，如今更標誌著全球科技創新發展的重要里程碑。

賴總統指出，這就是台灣故事的縮影，也是台灣人民共同的成就。現在的台灣，已經是世界的台灣。無論在全球科技發展、國際供應鏈分工、世界經貿交流、區域安全事務，台灣都是舉足輕重、不可或缺的關鍵角色。

此外，面對全球關注，也是影響國人最重要的三大挑戰：氣候變遷、健康促進、以及社會韌性，賴總統說明，他在總統府成立了三個委員會，目前都有了階段性的成果。

賴總統表示，政府接軌國際，透過各部會「由下而上」的自主計畫，再由行政院淨零小組，「由上而下」，提出六大部門、20項減碳旗艦計畫。預計到2030年，政府將持續投入突破1兆元淨零轉型預算，並且帶動民間綠色投籌融資，至少達到5兆元，邁向2035年減碳百分之38加減2的國家減碳新目標。

賴總統說，台灣的空氣品質已經逐漸改善，PM2.5年平均濃度，從2015年的21.82，下降到現在的12.8。今年開始，台灣正式實施碳費制度，會目標堅定、腳步穩健、策略靈活地，落實2050淨零轉型的願景，和全球一起，追求永續成長、繁榮發展。

他也說，為了因應全球後疫情時代的挑戰，政府興建國家級防疫中心，強化防疫中樞；為了促進全民健康，普篩癌症，成立「癌症新藥基金」，並啟動五年489億的「健康台灣深耕計畫」，今年的健保總額更大幅增加712億元，讓健保永續發展。政府要打造「健康台灣」，讓國人更健康、國家更強、也讓世界擁抱台灣。

賴總統指出，政府會更努力強化全社會防衛韌性，除了持續盤整國家級項目的整備、舉行實地驗證；也整合各部會力量，提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略，來團結國人抵抗分化，保護大家珍視的自由民主生活方式。而最近行政院編列4,100億元特別預算，其中1,500億元，更是要來提升國家韌性，也期待朝野都能夠支持。