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影／總統邀國安情勢簡報 黃國昌：必須沒有前提框架、沒有預設立場

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
賴清德總統今天執政滿一周年致詞提到，將指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，民眾黨主席黃國昌上午也在立法院議場前舉行記者會回應，要達到這個目的，必須在沒有前提框架，沒有預設立場的基礎上面，才能夠真正有意義的，來面對、解決台灣目前國內外面對的重大危機挑戰，以及民眾所關切的重要議題。記者邱德祥／攝影
賴清德總統今天執政滿一周年致詞提到，將指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，民眾黨主席黃國昌上午也在立法院議場前舉行記者會回應，要達到這個目的，必須在沒有前提框架，沒有預設立場的基礎上面，才能夠真正有意義的，來面對、解決台灣目前國內外面對的重大危機挑戰，以及民眾所關切的重要議題。記者邱德祥／攝影

賴清德總統今天執政滿一周年，在總統府舉行「周年談話記者會」，並以「迎風轉型、穩健前行」為題發表演說，賴清德致詞提到，將指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都以國家利益為優先、以守護國家安全為前提，在相同事實基礎上，坦率且真誠交換意見、共商國是。

民眾黨主席黃國昌上午也在立法院議場前舉行記者會回應，黃國昌表示，要達到這個目的，必須在沒有前提框架，沒有預設立場的基礎上面，才能夠真正有意義的，來面對、解決台灣目前國內外面對的重大危機挑戰，以及民眾所關切的重要議題，相關的細節，或許總統在記者會時沒有清楚的表明，但民眾黨願意給賴總統也就是賴主席時間，來靜候總統府方的安排。

黃國昌 賴清德 總統府 國安

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