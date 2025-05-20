賴總統：願朝野對話 將提重要國安簡報

「將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行『重要國安情勢簡報』！」總統賴清德20日發表就任周年談話表示，他始終願意促成朝野對話，加強政黨合作，希望透過簡報讓朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先。

盼在野允撥補台電

賴清德談話時先對新北三峽北大國小校區外的重大交通事故表示哀悼。他也表示，政府針對三大挑戰，包括氣候變遷、健康促進、以及社會韌性，已經成立三大委員會，預計到2030年，政府將持續投入突破1兆元淨零轉型預算，還有成立「癌症新藥基金」，大幅增加健保總額712億等。

針對關稅戰挑戰，賴清德強調，行政院提出《強化安全韌性特別條例》，編列4100億元的特別預算，希望支持政府撥補台電，弭平台電補貼民生和產業用電的虧損，「百工百業也都希望維持供電穩定，」賴清德強調，確保供電穩定，同時開發多元綠能。

成立主權基金

「台灣經貿有3大路線！」賴清德強調，台灣的經濟路線很清楚，會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國的經濟路線；台灣的貿易策略很清晰，將擴大和美國以外，更多民主自由國家的市場連結；我國經濟體質必須調整，要兼具出口導向與擴大內需，兼顧科技研發實力與傳統產業升級。

因此他也表示，未來政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金。對外，要放眼全球，投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

盼坦誠交換國是

針對在野黨批評賴清德煽動對立，賴在周年演說中強調，台灣的民主一路走來，從來不是靠仇恨動員，而是靠公民參與、凝聚而成。我們不怕意見不同，因為民主的核心，就是在分歧中找到團結。「沒有任何一個台灣人，會放棄民主自由的生活；也沒有任何一位總統，可以背離民主自由的價值，」賴清德如此指出。

「我們始終願意努力促成朝野對話，加強政黨合作！」賴清德宣布，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，希望都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

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