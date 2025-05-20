影／賴清德滿周年 陳其邁被要求打分數 他這樣說…

今天是520賴清德總統就職滿周年日，對於總統的執政成績如何，市長陳其邁表示，「總統做得很好」，改革過程難免碰到挑戰，不可能人人討好；成績交由人民來打分數，他沒有辦法用分數量化。

高市議會市長聯訪時間，陳其邁被媒體問及賴總統執政一周年看法，要打幾分。陳其邁表示，總統做得好，在帶領台灣國家發展方向也非常正確，但在改革過程裡面，難免都會碰到一些挑戰，一定不可能人人討好，那是不可能的事情，期許總統繼續走對的路、做的事情，努力、大力改革。

國民黨議員白喬茵質詢時又追問，詢問陳其邁對賴總統執政的評價如何。陳其邁答詢說，總統很認真，而且做得很好，尤其在處理外交及經濟發展部分表現非常不錯；改革難免碰到阻礙，怎樣在困難困境中，尤其在地緣政治的挑戰部分，他期許總統繼續大力改革。