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影／賴清德滿周年 陳其邁被要求打分數 他這樣說…

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員白喬茵質詢時要求高雄市長陳其邁為賴清德總統執政打成績，陳其邁說，他覺得總統做得很好，要交由人民來打分數，他沒有辦法用分數量化。記者徐白櫻／翻攝
高市議員白喬茵質詢時要求高雄市長陳其邁為賴清德總統執政打成績，陳其邁說，他覺得總統做得很好，要交由人民來打分數，他沒有辦法用分數量化。記者徐白櫻／翻攝

今天是520賴清德總統就職滿周年日，對於總統的執政成績如何，市長陳其邁表示，「總統做得很好」，改革過程難免碰到挑戰，不可能人人討好；成績交由人民來打分數，他沒有辦法用分數量化。

高市議會市長聯訪時間，陳其邁被媒體問及賴總統執政一周年看法，要打幾分。陳其邁表示，總統做得好，在帶領台灣國家發展方向也非常正確，但在改革過程裡面，難免都會碰到一些挑戰，一定不可能人人討好，那是不可能的事情，期許總統繼續走對的路、做的事情，努力、大力改革。

國民黨議員白喬茵質詢時又追問，詢問陳其邁對賴總統執政的評價如何。陳其邁答詢說，總統很認真，而且做得很好，尤其在處理外交及經濟發展部分表現非常不錯；改革難免碰到阻礙，怎樣在困難困境中，尤其在地緣政治的挑戰部分，他期許總統繼續大力改革。

白喬茵進一步要求陳其邁為賴總統打分數。陳其邁說，他覺得總統做得很好，打分數要由人民來打分數，沒有辦法用分數來量化。

今天是520，高雄市長陳其邁表示，「總統做得很好」。記者徐白櫻／攝影
今天是520，高雄市長陳其邁表示，「總統做得很好」。記者徐白櫻／攝影

520 陳其邁 賴清德

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