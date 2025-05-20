賴清德邀在野聽國安簡報 牛煦庭：鬥爭心不變沒好結果

今為賴清德總統就職一周年，賴總統發表就職一周年談話。賴總統表示，將指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國民黨立委牛煦庭說，如果政府仍用鬥爭心態處理，恐怕談不出好結果。

賴總統今於就職一周年談話中，強調他們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作。

賴總統提到，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

針對賴總統說法，牛煦庭說，中華民國面對經濟、安全的雙重挑戰，本來就應該朝野合作、共商國是，問題是過去一年，執政黨留給社會的，只有亂，只有鬥。如今民調反轉，終於迷途知返，回歸常軌，但朝野互信缺乏，該如何修補？團結台灣，具體的方法是什麼？

牛煦庭提醒，如果政府還是用過去一年「解決不了問題，就解決提出問題的人」的心態來處理，那恐怕也談不出什麼好結果。