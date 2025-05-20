邀在野黨主席聽國安簡報 王鴻薇：賴總統先放話

今為賴清德總統就職一周年，賴總統發表就職一周年談話。賴總統表示，將指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國民黨立院黨團立場是否「歡迎」？黨團書記長王鴻薇表示，現在先等通知，賴總統等於先放話。

賴清德自去年520就任以來，面臨「朝小野大」局面，朝野屢屢發生衝突。因此，賴總統就職以來的朝野關係被專家學者認為，相當緊繃。

賴總統於就職一周年談話中，強調他們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作。

賴總統提到，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

針對賴總統稱要指示國安團隊向在野黨主席，進行國安情勢簡報，國民黨團立場是否歡迎？王鴻薇表示，現在先等通知，賴總統等於先放話，到目前沒有接收到任何通知，尚不了解程序。