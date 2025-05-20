賴總統談兩岸：侵略者才是和平破壞者 對等尊嚴願交流

賴清德總統今天發表520就職周年談話，被問及兩岸議題時，賴總統說，侵略者才是和平的破壞者，國際上有許多國家包括台灣在內，是受侵略者的脅迫；賴總統暗指中國大陸是侵略者，但他也重申，只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作。

賴總統上午在總統府敞廳發表「迎風轉型、穩健前行」談話，但內容並未對兩岸關係著墨。會後媒體提問，過去一年，中國似乎刻意挑在賴總統發表演說後，進行包圍台灣軍演，甚至點名賴總統為和平破壞者，如何分析上任一年來，中國處理兩岸關係的態度與目的。如今兩岸關係緊張，賴總統未來任期中，應該致力於哪些細節？

賴總統說，侵略者才是和平的破壞者，國際上有許多國家包括台灣在內，是受侵略者的脅迫。台灣是熱愛和平的國家，台灣社會與人為善，他也堅定追求和平，因為和平無價、戰爭沒有贏家，「我們對和平的追求固然有理想，但不能有幻想」，所以他堅定提出和平四大支柱行動方案，過去一年如此，未來也是如此。

賴總統表示，將持續不斷強化國防力量，不管對外軍事採購或國防自主；會持續持續強化經濟發展的韌性，立足台灣、布局全球、行銷全世界，不會把雞蛋放在同一個籃子。此外，會積極跟國際友盟共同合作、肩並肩，發揮規則的力量，以備戰來避戰，達到和平的目標。

賴總統表示，他要再次重申只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，透過交流取代圍堵 ，透過對話取代對抗，朝和平共榮的方向來發展。