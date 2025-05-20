賴周年兩岸更緊張 馬英九提3點建議

「賴清德上任後，兩岸關係更緊張，應該恢復兩岸來往、紀念抗日勝利與停止大罷免！」前總統馬英九20日出席研討會時，批評總統賴清德對內製造對立，對外還將台積電奉送給美國，且兩岸激進行為讓美國學者都擔心。因此他呼籲賴總統要在九二共識基礎下恢復兩岸來往。

馬英九表示，他當過總統，知道不容易，但為了國家，為了百姓，也為了賴總統自己未來的歷史定位，希望賴總統能有所改變，調整政策。他也為賴總統祝福，期望未來兩岸和平，國家富強。

批賴讓兩岸更緊張

馬英九20日出席「賴政府執政一周年研討會：兩岸關係如何突圍」時表示，賴清德總統剛上台時，他希望賴能讓台灣更加團結與穩定，但如今看來卻是覆議、釋憲、罷免等動作不斷，美國總統川普對全球發動關稅戰時，行政院長卓榮泰只會請國人安心睡覺，但台積電在毫無防備下就轉移到美國，對民心士氣會有很大衝擊。

「賴總統所為不只傷害兩岸人民感情，甚至雙方更緊張！」馬英九說，包括賴總統就任後提出「新兩國論」，背離《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，包括「境外敵對勢力」說、「脫中入北」論、嚴格限制兩岸交流、否定漢族人口等「去中國化」等荒誕動作，尤其最近教育部長鄭英耀居然聲稱要禁止兩岸學生交流，既違反憲法、又不符民情。

呼籲賴總統冷靜

另外，美國《外交政策》還有文章要求川普該管管台灣，該文直指賴清德總統對大陸的政治措辭過於挑釁，容易造成台海風險，若美國希望穩定台海情勢，不能只是譴責北京當局打壓，更要對台灣不當政策設下紅線，才能遏制賴政府在台獨議題上採取步步進逼的「切香腸戰術」。

「美國已經開始懷疑賴政府的治國能力了，這是過去從未出現過的現象與警訊，不可輕忽。」馬英九提醒說，賴總統目前應當冷靜下來，停止採取有害台灣的「抗中」路線，不要讓台灣繼續深陷險境而又得不到國際社會的支持。

恢復互動、停止鬥爭

他提出3點建議：包括在美國與大陸之間保持適度平衡，在「九二共識，一中各表」的基礎上，恢復與大陸的各項往來，以確保人民的安全、福祉、與權益。

另外，賴總統不能只有紀念歐戰勝利，今年也是對日抗戰與台灣光復80周年，中央政府應該要有紀念與追思的活動。

最後，賴總統應立即停止鬥爭在野黨，不要再激化社會對立的「大罷免」。

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