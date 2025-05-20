美國對等關稅衝擊 賴總統：朋友難免有摩擦終究能磨合

賴清德總統今天發表就職一周年談話，針對美國對等關稅，賴總統表示，長期以來，台灣和美國以及民主夥伴，積極交流合作，也彼此砥礪成長。朋友之間難免有摩擦，但終究能夠磨合。正如同聖經說：「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」。

賴總統表示，在國家前進的道路上，挑戰和難關會一再出現。上個月初，美國宣布新的關稅政策，他提出了五大因應策略，並且啟動產業傾聽之旅，希望攜手產業界突破挑戰，開創新的契機。

賴總統說，行政院也在最快的時間內，整合各界意見，提出「強化安全韌性特別條例」，並將運用歲計賸餘，編列4100億元的特別預算，除了支持產業與安定就業，更要強化經濟、照顧民生、提升國土安全韌性，讓台灣產業在變局中，持續穩健前行。

賴總統指出，跟產業界的座談中，各行各業紛紛主張不要調漲電價，支持政府撥補台電，弭平從COVID-19疫情到俄烏戰爭以來，台電補貼民生和產業用電的虧損，來健全台電的財務、以穩定電價，也期待朝野合作通過行政院的特別預算。

他表示，百工百業也都希望維持供電穩定。其實，能源安全就是國家安全，因此確保供電穩定，同時開發多元綠能，不論過去或未來，都是政府重中之重的工作。

國人高度關注台美關稅談判情況，賴總統說，經過前一輪的實體磋商後，仍在持續進行當中，過程順利。政府會秉持確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一個行業等三大原則，站穩台灣的立場，從深化台美經貿關係出發，會快慢有序、有為有守，爭取最好的談判結果。

賴總統表示，台灣和全球民主夥伴共享民主的價值，並且遵循自由市場原則，共榮發展，「這是我們最大的本錢，也是廣大台商釋放活力與能量的保護傘，更是我們和威權體制最大的區別」。

賴總統說，長期以來，台灣和美國以及民主夥伴，積極交流合作，也彼此砥礪成長。朋友之間難免有摩擦，但終究能夠磨合。正如同聖經說：「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」。朋友之間，互相切磋，能夠磨掉缺點，展現優點，即使遭遇意見分歧，只要有信任的基礎、誠懇的對話，也能夠更加了解彼此，讓交情更加深厚。